Calciomercato Inter: obiettivo Almiron, prima offerta per Maksimovic del Napoli

Inter Almiron – Nonostante non sia ancora terminato il campionato, ci si prepara già alla sessione di mercato invernale. In questo campionato anomalo sono cambiate anche le sessioni di mercato. Quella estiva, infatti, è terminata il 5 ottobre. La sessione invernale, invece, inizierà il 4 gennaio 2020 e terminerà il 31 dello stesso anno. Le big sono già alla ricerca di eventuali rinforzi per il proprio organico e tra questi c’è proprio l’Inter di Antonio Conte.

Almiron ai tempi del Lanus

Inter Almiron, pressing sul giocatore del Newcastle, spunta anche Maksimovic

Il primo nome a finire sul taccuino dell’Inter è Miguel Almiron. Classe 94, è il centrocampista del Newcastle. Il paraguaiano ha grande qualità nel suo ruolo ed è anche abile nel dribbling. Conte vorrebbe un nuovo centrocampista visto che non sembra molto felice della presenza di Eriksen. Il danese, infatti, parte quasi sempre dalla panchina e starebbe già meditando l’addio.

Almiron ha iniziato a muovere i primi passi nel Lanus, squadra argentina. Il giocatore poi è sbarcato in MLS, nell’Atlanta United, e venne acquistato dagli inglesi per il prezzo di 21 milioni di sterline. Il suo è risultato uno degli acquisti più onerosi dei Magpies ed in 46 presenze ha totalizzato 4 reti con il club bianconero.

A confermare anche l’interesse dell’Inter per il calciatore è stato il suo agente Daniel Campos, intervistato da Europacalcio. L’agente ha annunciato che il Biscione sta valutando il giocatore ma che non ha ancora mosso nulla di concreto. Almiron, quindi, per adesso rimane a Newcastle ma non si escludono colpi di scena.

I nomi non sono finiti qui. L’Inter è interessata anche al difensore Maksimovic del Napoli. Il serbo ha un contratto con i partenopei che scade nel 2021 ma non ha ancora mostrato intenzioni di rinnovo. L’Inter è interessato all’ex Torino che ha una grande forza fisica e conosce bene anche il campionato. La chiave potrebbe essere i buoni rapporti tra il club meneghino e l’agente Fali Ramadani.

Tra Napoli e Inter non c’è ancora un’intesa visto che i nerazzurri vanno al ribasso. Ramadani chiede 2,1 milioni ma l’Inter ne ha proposto meno. Piero Ausilio, però, resta vigile e punta davvero al giocatore partenopeo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS