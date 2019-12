Inter, Acuna se non arriva Alonso

Le richieste di Antonio Conte per il mercato di gennaio sono chiare: un centrocampista e un esterno di sinistra. Marotta è a lavoro.

In casa Inter queste feste hanno un solo obbiettivo mentale: proseguire l’inseguimento alla Juventus. Per fare ciò, Antonio Conte, ha delineato alla società il proprio piano di completamento della rosa, il quale prevede l’acquisto di un centrocampista e di un esterno di sinistra.

Beppe Marotta, 62 anni, amministratore delegato dell’Inter

Come risaputo, però, di fianco ai rispettivi ruoli, il tecnico ha anche accostato i rispettivi nomi. Per il centrocampo, senza se e senza ma, l’obbiettivo è uno solo e si chiama Arturo Vidal. Con il Barcellona i contatti sono continui, il calciatore preme molto per tornare da Conte, ma la società spagnola tentenna nel lasciarlo andar via per una cifra inferiore ai 20 milioni. La pista rimane comunque molto calda e e nelle prossime ore sono previste ulteriori telefonate tra i club.

Un po’ meno calda, invece, la pista che porta a Marcos Alonso. La trattativa per l’esterno sinistro, tanto apprezzato da Antonio Conte, non decolla per la troppa differenza tra domanda (40 milioni base) e offerta (leggermente superiore ai 20). La situazione sarà in continuo monitoraggio in questi giorni, se il Chelsea dovesse abbassare le proprie richieste l’Inter provvederebbe all’affondo definitivo

In caso contrario, ecco che sarebbe già stato sondato il profilo di Marco Acuna dello Sporting Lisbona. Il ragazzo, classe ’91, ha già collezionato la bellezza di 21 presenza in questa prima parte di stagione e per duttilità nel saper sia offendere che difendere è considerato l’alternativa ideale all’esterno sinistro del Chelsea. Acuna, tra l’altro, è già fortemente all’interno del giro di calciatori che fanno parte della nazionale Argentina.

