Integratore di destrosio: cos’è, proprietà, opinioni e come scegliere il migliore

Gli integratori sportivi sostengono l’allenamento di atleti e sportivi e migliorano le loro performance sportive. Scopriamo il destrosio.

Cos’è il destrosio? È uno zucchero ricavato dal mais o dalla fecola di patate che trova applicazione in ambito sportivo per promuovere l’assorbimento dei nutrienti a livello muscolare e non solo.

Questo zucchero partecipa a molte attività e meccanismi biologici, rivelandosi un supporto energetico perfetto per chi si sottopone ad allenamento intensivo.

Destrosio: Cos’è?

Il destrosio o glucosio è un monosaccaride aldeidico, vale a dire uno zucchero semplice in grado di legarsi sia ai disaccaridi (es. fruttosio, lattosio e saccarosio) che ai polisaccaridi (es. glicogeno e amido).

Di fatto viene introdotto sotto forma di polisaccaridi di origine vegetale e animale attraverso il regime alimentare e successivamente sintetizzato dal fegato. Tuttavia esistono anche formule integrative.

Il destrosio ha un significato energetico, visto che viene incanalato facilmente nel sangue e si costituisce come una fonte importante di energia istantanea e come riserva sotto forma di glicogeno.

Questo zucchero partecipa all’equilibrio dell’omeostasi metabolica, fornisce energia, orienta il corpo verso il meccanismo anabolico o il processo catabolico e tiene sotto controllo il livello di insulina.

Destrosio integratore

Il destrosio risulta fondamentale per il benessere generale dell’uomo, a patto che sia contenuto in quantità adeguate (soprattutto per evitare il diabete, l’obesità e i disturbi cardiovascolari causati da un eccesso).

Gli integratori di destrosio monoidrato possono essere usati per ottenere un boost energetico proveniente da uno zucchero semplice.

A usare questo zucchero come integratore sono soprattutto gli sportivi che praticano sport di resistenza, i quali necessitano di un extra energetico immediato e costante durante i workout.

In linea generale, però, può essere usato per incrementare l’assorbimento di aminoacidi, migliorare le performance e promuovere il recupero post-allenamento.

Energia – L’integratore crea un picco glicemico immediato che può essere usato come supporto pre e post-allenamento e fonte energetica durante il workout.

– L’integratore crea un picco glicemico immediato che può essere usato come supporto pre e post-allenamento e fonte energetica durante il workout. Struttura – Il glucosio sostiene i meccanismi funzionali al mantenimento della struttura di tessuti e muscoli.

– Il glucosio sostiene i meccanismi funzionali al mantenimento della struttura di tessuti e muscoli. Spinta anabolica – Questo zucchero semplice promuove la fase di sintesi di sostanze complesse da parte delle cellule. Pertanto ha proprietà anaboliche.

Questo significa l’assunzione di destrosio integratore assicura riserve di glicogeno (e quindi energia) durante l’allenamento, migliorando di conseguenza le performance in termini di lavoro e tempi.

Inoltre la capacità di promuovere l’assimilazione di aminoacidi dopo l’allenamento lo rende ideale per stimolare la crescita delle fibre muscolari.

Modalità d’uso

Il dosaggio giusto di destrosio dipende dall’alimentazione e dal tipo di allenamento, ma in ogni caso occorre evitare l’eccesso.

Il destrosio fa male? No, se si seguono le indicazioni dei produttori o i consigli di uno specialista che aiutano a sfruttare questo zucchero semplice per migliorare le prestazioni fisiche e favorire il processo anabolico.

In linea di massima è sempre preferibile optare per formule acquose capaci di facilitare il suo attraversamento intestinale, specialmente se si deve usarlo come spuntino.

In alternativa si può optare per le formulazioni in polvere (destrosio libero) che somigliano molto allo zucchero, ma riservano un sapore decisamente meno dolce (70-75% in meno).

L’integratore può essere assunto durante la competizione per fornire energia extra ai gruppi muscolari impegnati nello sforzo fisico.

A questo scopo si può optare per combinazioni di destrosio e fruttosio in modo da assicurare un transito veloce nell’intestino e una fonte di energia immediata.

Se si dovesse optare per un’assunzione post-allenamento allora sarebbe meglio assumere l’integratore insieme a fonti proteiche in modo da promuovere la sintesi delle proteine.

Destrosio: Effetti collaterali

Gli integratori di destrosio possono comportare qualche effetto collaterale legato più che altro a soluzioni mal concentrate e al sovra dosaggio.

In questo senso sarebbe bene ricordare che il destrosio ha valori nutrizionali caratterizzati da uno spiccato valore energetico (364 Kcal circa per 100 g di prodotto)

Tra gli effetti collaterali spiccano un eccesso di zuccheri nel sangue (iperglicemia, diabete e obesità) e problemi gastrointestinali (dolori addominali, nausea, vomito e diarrea).

È meglio non assumere destrosio per periodi di troppo lunghi per evitare di sviluppare una insulino-resistenza.

Destrosio o maltodestrine?

Le maltodestrine vengono ricavate dall’amido di mais, ma si presentano come polimeri solubili che non rischiano di richiamare troppa acqua e ostacolare la digestione.

Questo significa che se si decide di assumere grandi quantità di destrosio per avere più energia in realtà sarebbe meglio optare per le maltodestrine. Hanno un rilascio energetico a lungo termine.

Destrosio su Amazon

Qual è il miglior integratore di destrosio? Non è facile scegliere se non si ha confidenza con le formule integrative per gli sportivi.

È possibile comprare destrosio in un supermercato fornito, nei negozi specializzati oppure online su Amazon.

Per aiutarvi a trovare il miglior destrosio a un prezzo vantaggioso abbiamo deciso di selezionare alcune proposte Amazon, quelle particolarmente apprezzate da chi le ha usate.

DEXTROSE - Alimento a base di glucosio in polvere, Busta da 2 Kg Destrosio monoidrato cristallino ottenuto da amido di mais

Presenta grande stabilità e conferisce ai prodotti da forno la brunitura ideale

Prodotto non derivante da OGM ed è esente da glutine di frumento.

Yamamoto Nutrition Dextrose POWDER prodotto costituito da 100% Glucosio in polvere 1000 g Prodotto costituito da 100% glucosio in polvere

Viene metabolizzato velocemente

Facile da utilizzare

Prodotto di ottima qualità

MyProtein Dextrose Glucose Destrosio - 2500 gr Straordinaria fonte energetica

Carboidrati ad alto indice glicemico

Sapore dolce e miscelazione istantanea

Prolabs Dextro Plus - Prolabs - Busta - 1000 Gr Preparato per bevanda a base di destrosio

Carboidrati in busta

Contiene esclusivamente destrosio

Senza aromi

Prodotto alimentare

DESTROSIO MONOIDRATO PER GELATO DOLCI ALIMENTARE INTEGRATORE GLUCOSIO CRISTALLINO ANTICONGELANTE 1 KG Destrosio Alimentare

Destrosio per Gelato Anticongelante

Destrosio per Dolci

Destrosio Alimentare

Ottimo Integratore

