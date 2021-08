Insigne confessa: “Posso lasciare Napoli”

Lorenzo Insigne potrebbe lasciare Napoli. A rivelarlo, secondo fonti del Corriere dello Sport, lo stesso giocatore ai suoi compagni di squadra.

Non è mai stato tanto incerto il futuro di Lorenzo Insigne alla corte del Napoli. Il capitano azzurro ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022, e tuttora persiste una certa distanza tra la sua richiesta (4 milioni per cinque anni) e quella del presidente De Laurentiis (due milioni con la stessa durata del contratto).

Fatto che induce alcuni dei maggiori club a monitorare attentamente la situazione e rende Insigne, suo malgrado, oggetto di calciomercato. Della vicenda si è occupato il Corriere dello Sport, che indica nell’Inter una delle squadre più interessate al classe 1991.

Dopo aver ridimensionato la rosa con tante cessioni, Ausilio si è messo al lavoro per consegnare ad Inzaghi una squadra completa e quanto più competitiva per l’inizio della stagione. Risolto il problema della prima punta con l’acquisto di Edin Dzeko, il ds nerazzurro sta cercando un altro profilo che possa affiancare il bosniaco nel 3-5-2 utilizzato dall’ex tecnico della Lazio.

Caratteristiche da seconda punta che Insigne possiede in toto, e che dunque si sposerebbero con le esigenze tattiche della Beneamata. Oltre all’Inter, di cui si era parlato già in passato, si vocifera circa l’interessamento dell’Everton, squadra che punta a tornare in Europa dopo una stagione piuttosto fallimentare.

Intanto, ad alimentare le voci su un possibile addio di Insigne giungono le frasi raccolte dallo stesso Corriere dello Sport: secondo il quotidiano sportivo della capitale, infatti, il capitano del Napoli avrebbe confessato ai suoi compagni di spogliatoio la concreta possibilità di lasciare la squadra in questa sessione di mercato. Dopo nove lunghi anni il matrimonio tra Napoli e Insigne appare in forte crisi. Ci vorrà un compromesso da entrambe le parti per far sì che questo legame duri ben oltre la prossima estate.

