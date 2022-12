Inghilterra: Kane miglior marcatore della storia della nazionale

Harry Kane diventa il miglior marcatore della storia della nazionale inglese con il gol di ieri sera contro la Francia.

Dopo Neymar, arriva anche la consolazione per Harry Kane. La sua Inghilterra è stata battuta per 2-1 dalla Francia ed eliminata dalla competizione. Proprio l’attaccante del Tottenham è stato uno dei protagonisti, sia in positivo che in negativo della partita, mettendo a segno il rigore del pareggio e sbagliandone un altro che avrebbe portato al 2-2.

Proprio il gol dell’1-1 fa entrare Kane nella storia della Nazionale inglese. Infatti, è proprio lui il miglior marcatore della storia . Con quello di ieri sera, il centravanti degli Spurs arriva a cinquantatré reti messe a segno in ottanta presenze, eguagliando un grande nome quale Wayne Rooney che, fino a quel momento, era il miglior marcatore all time con gli stessi gol ma in centoventi partite.

Un dato che rende meno amare una sconfitta con un’ Inghilterra che ha avuto diverse occasioni per poter accedere ai supplementari. Ad avere la meglio, però, è stata la Francia che affronterà il sorprendente Marocco in semifinale.