Messi o Maradona, chi è il più grande? Il record ai Mondiali di Leo riaccende il duello



Il calcio argentino ha due volti immortali, due mancini che sembrano appartenere alla stessa favola ma a capitoli completamente diversi: Lionel Messi e Diego Armando Maradona.

Ogni generazione ha scelto il proprio dio, ogni tifoso ha costruito la propria risposta, ogni nuovo record riapre una discussione che non si chiuderà mai davvero.

Oggi il dibattito torna più acceso che mai, perché Messi ha appena scritto un’altra pagina storica ai Mondiali 2026, diventando il miglior marcatore di sempre nella storia della Coppa del Mondo con 18 gol, grazie alla doppietta contro l’Austria nella vittoria per 2-0 dell’Argentina.

Il dato è enorme, ma non basta da solo a chiudere il confronto. Messi ha superato Miroslav Klose, ha staccato tutti nella classifica dei bomber mondiali, ha segnato in sei edizioni diverse della Coppa del Mondo e continua a incidere anche a 38 anni, quando molti campioni hanno già lasciato il palcoscenico più alto.

Eppure, ogni volta che il suo nome sale ancora più in alto, l’ombra luminosa di Maradona torna a occupare la scena. Perché il confronto tra Messi e Maradona non è soltanto una questione di numeri, trofei e record. È una sfida tra due modi opposti di intendere la grandezza.

Messi ha i numeri dalla sua parte, Maradona ha il peso del mito

Se si guarda alla carriera complessiva, Lionel Messi ha costruito un palmares quasi irraggiungibile. Ha vinto otto Palloni d’Oro, ha dominato per oltre quindici anni nel calcio europeo, ha trascinato il Barcellona in una delle epoche più vincenti della sua storia, ha conquistato Champions League, campionati, coppe nazionali, trofei internazionali e poi ha completato il proprio percorso con la Copa America e il Mondiale 2022 con l’Argentina.

Con la maglia dell’Albiceleste ha superato quota duecento presenze e ha portato il suo totale realizzativo a livelli mai visti nella storia della nazionale argentina.

Il record ai Mondiali 2026 aggiunge un altro elemento pesantissimo. Messi non è più soltanto il più grande marcatore argentino nella competizione, ma il miglior goleador di sempre nella storia della Coppa del Mondo.

La sua progressione racconta una longevità fuori dal comune: il primo gol mondiale arrivò nel 2006, giovanissimo, contro Serbia e Montenegro; poi sono arrivati i gol del 2014 in Brasile, la rete del 2018 in Russia, i sette gol del 2022 in Qatar e le reti del 2026 che lo hanno portato oltre Klose. L’unico paradosso resta il 2010, l’unico Mondiale in cui non segnò: proprio quello vissuto con Maradona commissario tecnico dell’Argentina.

Ma il calcio non è una tabella Excel. Ed è qui che Diego Armando Maradona diventa qualcosa di diverso da un semplice campione confrontabile con i numeri. Maradona non ha avuto la carriera più lunga, non ha vinto quanto Messi, non ha vissuto dentro una macchina tecnica perfetta come il Barcellona di Xavi e Iniesta, ma ha prodotto un impatto emotivo e culturale che nessun altro calciatore è riuscito a replicare nello stesso modo.

Diego non è stato soltanto un giocatore: è stato un simbolo politico, popolare, quasi religioso. Ha dato un volto al riscatto di una città, Napoli, e ha trasformato il Mondiale del 1986 in una delle imprese individuali più leggendarie nella storia dello sport.

Il Mondiale come metro della leggenda

Il confronto tra Messi e Maradona passa inevitabilmente dai Mondiali. Diego ha giocato quattro edizioni, Leo sei. Maradona ha vinto il titolo a 25 anni in Messico 1986, guidando una squadra non certo piena di stelle come se fosse un condottiero antico. In quel torneo segnò cinque gol, servì assist decisivi e soprattutto consegnò al calcio due immagini definitive nella stessa partita contro l’Inghilterra: la Mano de Dios e il Gol del Secolo.

Due azioni opposte e complementari, una controversa e furba, l’altra sublime e irripetibile. In pochi minuti Maradona mostrò tutto ciò che era: genio, ribellione, istinto, arroganza, poesia, peccato e redenzione.

Messi ha avuto un percorso mondiale più lungo e più tormentato.

Ha assaggiato la gloria tardi, dopo finali perse, critiche feroci in patria, paragoni pesanti e l’accusa, ingiusta ma insistente, di non saper essere con l’Argentina ciò che era con il Barcellona. Poi è arrivato il Qatar 2022. Lì Messi ha finalmente unito il campione e il capitano, il talento e la leadership, il genio tecnico e la fame collettiva.

La finale contro la Francia è stata il suo grande atto di consacrazione, ma il 2026 sta aggiungendo qualcosa di ancora più sorprendente: la capacità di restare decisivo anche oltre il tempo naturale di un fuoriclasse.

La doppietta contro l’Austria ha un valore simbolico enorme anche per un altro motivo. È arrivata nei giorni in cui l’Argentina ricordava i quarant’anni dell’impresa di Maradona contro l’Inghilterra. Mentre il mito di Diego veniva celebrato ancora una volta, Messi ha preso il pallone, ha sbagliato un rigore, ha reagito e ha segnato due gol storici. In questo dettaglio c’è forse una delle differenze più affascinanti tra i due: Maradona sembrava trasformare il caos in arte, Messi trasforma l’errore in controllo.

Due carriere opposte: il laboratorio perfetto e la rivoluzione impossibile

La carriera di Messi è stata quella della perfezione progressiva. Cresciuto nel Barcellona, inserito in un contesto tecnico straordinario, protetto da una struttura calcistica all’avanguardia, Leo ha avuto intorno a sé una squadra capace di esaltare il suo talento. Questo non diminuisce la sua grandezza, perché nessun sistema, da solo, crea un giocatore capace di fare ciò che ha fatto Messi. Ma spiega perché molti tifosi continuino a vedere in Maradona qualcosa di più estremo.

Maradona ha vinto in condizioni meno comode. Ha preso un Napoli lontano dall’aristocrazia del calcio italiano e lo ha portato a vincere due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa Uefa e una Supercoppa italiana. Lo ha fatto in una Serie A durissima, popolata da difensori feroci, marcature asfissianti e squadre economicamente più potenti. Il primo scudetto del 1987 non fu solo un trionfo sportivo, ma una frattura sociale. Napoli non vinse soltanto una classifica: vinse contro un sistema che l’aveva spesso guardata dall’alto in basso.

Messi ha giocato con alcuni dei più grandi talenti della sua epoca. Xavi, Iniesta, Neymar, Suarez, Di Maria, Mbappé e tanti altri hanno accompagnato diversi momenti della sua carriera. Maradona, invece, ha spesso dato l’impressione di elevare chi aveva accanto.

Questo è uno degli argomenti più forti per chi considera Diego superiore: non quanto ha vinto, ma quanto ha trasformato l’ambiente intorno a sé. Messi ha reso perfetto un calcio già vicino alla perfezione. Maradona ha reso possibile ciò che sembrava impossibile.

Il talento: due mancini simili, due emozioni diverse

Tecnicamente, le somiglianze sono evidenti. Messi e Maradona sono entrambi argentini, mancini, bassi, con il numero 10 cucito addosso come una seconda pelle. Entrambi hanno indossato la maglia del Barcellona e quella dell’Argentina, entrambi hanno costruito la propria superiorità sul dribbling, sul baricentro basso, sulla protezione del pallone e su una capacità quasi innaturale di vedere corridoi dove gli altri vedono muri.

La differenza sta nella sensazione che trasmettono. Messi è geometria, pulizia, controllo assoluto. Il suo calcio sembra un algoritmo emotivo, una sequenza perfetta di tocchi, accelerazioni e scelte sempre giuste. Guarda il campo come se lo avesse già letto un secondo prima di tutti gli altri. Maradona, invece, era disordine creativo. Sembrava giocare contro la fisica, contro gli avversari, contro il destino e spesso anche contro se stesso. Dove Messi dà l’idea di una perfezione da videogame, Diego dava l’impressione di un miracolo umano e irripetibile.

È anche una questione generazionale. Chi ha vissuto gli anni Ottanta non ha visto Maradona ogni tre giorni in alta definizione, con statistiche avanzate, social network e replay infiniti. Lo ha aspettato, desiderato, seguito nelle grandi notti europee e mondiali. Ogni sua apparizione pesava di più perché era più rara. Messi, invece, è stato il campione della continuità globale: visto, rivisto, analizzato, celebrato e criticato ogni settimana per quasi vent’anni. Uno ha costruito la leggenda sulla scarsità delle immagini, l’altro sulla ripetizione dell’eccellenza.

Messi ha fatto di più, Maradona ha significato di più

La formula più onesta potrebbe essere questa: Messi ha fatto di più, Maradona ha significato di più. Leo ha costruito una carriera più completa, più lunga, più ricca, più continua.

Ha vinto in ogni modo, ha segnato più di tutti, ha superato record che sembravano intoccabili e oggi, anche a fine carriera, continua a essere decisivo nel torneo più importante del mondo. Diego, invece, ha lasciato un’impronta diversa: meno ordinata, meno misurabile, meno replicabile. Non si può spiegare Maradona solo con i gol, gli assist o i trofei. Bisogna parlare di Napoli, di Buenos Aires, di Messico 1986, di lacrime, rabbia, contraddizioni e popolo.

Messi è il campione che ha raggiunto la perfezione attraverso la continuità. Maradona è il genio che ha trasformato la propria imperfezione in leggenda. Uno ha normalizzato l’impossibile, l’altro lo ha reso sacro. Uno ha dominato il calcio moderno come nessuno, l’altro ha dato al calcio una dimensione epica che ancora oggi resiste al tempo.

Il record dei 18 gol mondiali spinge Messi ancora più in alto, forse sul gradino più alto per chi guarda alla storia con criteri sportivi, tecnici e statistici. Ma Maradona resta lì, intoccabile in un’altra stanza della memoria, quella in cui il calcio non è solo vittoria ma appartenenza, ferita, riscatto e magia. Ed è proprio per questo che il duello non finirà mai: perché Messi e Maradona non sono soltanto due campioni da confrontare, ma due modi diversi di credere nel calcio.

Cristiano Ronaldo resta sullo sfondo del duello argentino

Il paragone tra Messi e Maradona assume un significato ancora più forte se osservato accanto al percorso di Cristiano Ronaldo. Per anni il grande dibattito del calcio moderno è stato Messi contro Ronaldo. Due carriere gigantesche, due ossessioni diverse, due modi opposti di cercare la grandezza. Ma il Mondiale ha progressivamente spostato il centro della discussione.

Messi ha vinto la Coppa del Mondo nel 2022, poi nel 2026 ha superato il record di gol nella storia del torneo. Cristiano, invece, sta vivendo una fase più complessa, nella quale la sua presenza resta importante per identità e carisma, ma non ha più la stessa forza devastante di un tempo.

Il confronto diretto tra Messi e Ronaldo non sparisce, ma sembra ormai meno centrale rispetto alla domanda più antica e più argentina: Messi è finalmente più grande di Maradona?

La risposta dipende da ciò che si cerca in un calciatore. Se il criterio è la durata, Messi vince. Se il criterio è il palmares, Messi vince. Se il criterio è la produzione offensiva, Messi vince. Se il criterio è la capacità di restare dominante in epoche diverse, Messi ha argomenti quasi insuperabili. Ma se il criterio è l’impatto emotivo, sociale e mitologico, Maradona continua ad avere un territorio tutto suo, forse impossibile da occupare anche per il più grande giocatore del calcio moderno.