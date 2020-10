Lazio, stipendi-ingaggi 2020-2021: Immobile, Milinkovic-Savic, Correa e Luis Alberto sul podio

Analizziamo la classifica degli ingaggi della Lazio, la squadra che ha sfiorato il sogno scudetto fino al lockdown, dopo di che è franata al quarto posto in classifica.

Ora si è fatto sentire pesantemente l’effetto Covid. Gli ingaggi dei calciatori hanno subito un taglio pesante. Tutto ciò in relazione alle ultime stagioni che hanno visto un segno positivo, di crescita costante.

La conferma è arrivata dai dati della Gazzetta dello Sport, secondo la quale è previsto un ribasso di circa il 5%. La Lazio, invece, ha avuto un andamento inverso, rispetto alla maggioranza dei club. Le fanno compagnia anche Inter ed Atalanta. Ha avuto un incremento, seppur lieve, di 11 milioni degli stipendi, con 83 milioni il totale.

La classifica degli stipendi dei giocatori della Lazio

In testa alla classifica ci sono Immobile e Milinkovic Savic, entrambi con uno stipendio di 2.5 milioni di euro. Al terzo posto, quindi sul podio, ci sono a pari merito Correa e Luis Alberto, con un ingaggio di 1.5 milioni di euro.

La squadra è rimasta pressoché identica all’ultima stagione. Non ci sono grossi rinforzi per Simone Inzaghi. Avrà il vantaggio di conoscere i propri giocatori, come schierarli e quale identità di gioco dare. Certo il problema più grande della formazione biancoceleste dello scorso anno sono stati i ricambi non sufficienti per poter competere contro Juventus ed Inter, ad esempio.

Di questo aspetto avranno certamente discusso il mister e il patron, ben consci delle difficoltà economiche che hanno investito l’intero movimento calcio in questo anno solare. Il mercato un po’ avaro dei biancocelesti dovrà essere superato dalla bravura del mister nel riuscire a dare le giuste motivazioni e il giusto approccio alle competizioni. Ricordiamo che quest’anno la Lazio ritorna in Champions League.

