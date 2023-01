Indagine Plusvalenze: 15 punti di penalizzazione per la Juventus

Indagine Plusvalenze Juventus: il procuratore Chinè ha chiesto 9 punti di penalizzazione per la Juventus nel campionato corrente. La Corte Federale di Appello ha comminato ben 15 punti di penalizzazione alla Juventus

Oggi si è tenuta l’udienza della Corte d’Appello Federale con i Pm che sono chiamati a decidere se accogliere le richieste da parte della FIGC di riaprire il procedimento penale contro il club bianconero ed applicare eventuali sanzioni in vista dei nuovi fatti emersi. Il procuratore Giuseppe Chinè ha chiesto 9 punti di penalizzazione da applicare alla classifica bianconera nel campionato in corso. Chinè ha richiesto, inoltre, l’inibizione di 20 mesi per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene e infine 10 mesi per Cherubini.

Chinè chiederebbe, inoltre, una sanzione molto pesante per la Juventus come il provvedimento di un eventuale esclusione del club dalle competizioni europee vista la gravità dei fatti contestati e l’impatto che essi hanno avuto sui precedenti campionati. A complicare ancora di più la posizione della Juventus sarebbero state le nuove documentazioni venute fuori nell’ultimo periodo che avrebbero portato alla riapertura del caso plusvalenze, che vedrebbe coinvolte altre squadre di Serie A, Serie B e C come Sampdoria, Genoa, Parma, Empoli, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e Novara.

La Corte Federale è, dunque, chiamata ad analizzare la nuova documentazione e decidere se riaprire il processo. Se così dovesse essere, il terzo grado di giudizio spetterebbe al Consiglio di Garanzia presso il Coni, che però potrebbe intervenire in maniera decisionale soltanto sulla metodologia applicata e, quindi, analizzare se sono state rispettate le procedure, ma non sul merito.

La società bianconera ha presentato una stesura difensiva alla Corte Federale d’Appello, dalla quale si può evincere che secondo il club bianconero non ci sarebbero i giusti presupposti per permettere la riapertura del caso plusvalenze, in quanto, secondo gli avvocati bianconeri, nessuno potrebbe essere perseguito o condannato dalla giustizia dopo essere stati assolti da una sentenza definitiva confermata dalla legge stessa.

AGGIORNAMENTO 21:30 – La Corte Federale d’Appello ha comminato ben 15 punti di penalizzazione alla Juventus, inibendo per diversi mesi le persone coinvolte.

Ecco le decisioni:

La Corte Federale d’Appello dichiara ammissibile il ricorso per revocazione e pertanto revoca la pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27.05.2022 di questa Corte federale d’appello e, per l’effetto, dispone quanto segue:

1 – Respinge i reclami incidentali.

2 – Accoglie in parte il reclamo della Procura Federale avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 – sezione disciplinare del 22.04.2022 irrogando le seguenti sanzioni:

a) Fabio Paratici: inibizione temporanea di mesi 30 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

b) Federico Cherubini: inibizione temporanea di mesi 16 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

c) Andrea Agnelli: inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

d) Pavel Nedved: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

e) Enrico Vellano: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

f) Paolo Garimberti: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

g) Assia Grazioli Venier: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

h) Maurizio Arrivabene: inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

i) Caitlin Mary Hughes: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

l) Daniela Marilungo: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

m) Francesco Roncaglio: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

n) F.C. Juventus Spa: penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. 3 – Respinge per il resto il reclamo della Procura Federale.

E non è finita qui, visto che il processo per la famosa carta per la manovra stipendi potrebbe addirittura portare al rischio retrocessione, oltre a mettere in bilico il settlement agreement con la UEFA, accordo raggiunto in estate, e i titoli vinti negli anni scorsi.

Infatti, questi sono i prossimi procedimenti:

Caso Stipendi con la FIGC

Con la Procura di Torino

Con la CONSOB

Con la UEFA

Ecco le prossime tappe sicure per la società bianconera:

Manovre stipendi, fine gennaio – Richiesta o meno di un processo.

Decisione FIGC su secondo filone Plusvalenze, 22 febbraio – Richiesta o meno di un processo.

Indagine Prisma – Udienza preliminare.

Sicuramente, la Juventus farà ricorso nei prossimi trenta giorni, ma la linea difensiva sarà basata più su questioni tecniche, visto che al primo giudizio venne era stata considerata innocente.

Ecco il comunicato ufficiale del club:

L’odierno accoglimento del ricorso per revocazione da parte delle Corte d’Appello Federale ci pare costituisca una palese disparità di trattamento ai danni della Juventus e dei suoi dirigenti rispetto a qualsiasi altra società o tesserato. Attendiamo di leggere con attenzione le motivazioni per presentare il ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, tuttavia evidenziamo, fin da ora, che alla sola Juventus e ai suoi dirigenti viene attribuita la violazione di una regola, che la stessa giustizia sportiva aveva ripetutamente riconosciuto non esistere. Riteniamo che si tratti di una palese ingiustizia anche nei confronti di milioni di appassionati, che confidiamo sia presto sanata nel prossimo grado di giudizio

Ovviamente, l’inibizione era stata preventivamente affrontata dal club con le dimissioni e il nuovo Consiglio di Amministrazione. Diversamente, invece, Paratici rischia il licenziamento per giusta causa da parte del Tottenham.

Di tutti gli uomini bianconeri coinvolti rimane in carica solo Cherubini, che a questo punto sarà sostituito da qualcun altro nel ruolo di direttore sportivo.

Le 22 operazioni coinvolte nell’indagine sono le seguenti:

Audero alla Sampdoria.

Scambio Spinazzola-Pellegrini con la Roma.

Scambio Bonucci-Caldara con il Milan.

Sturaro al Genoa, con Zanimacchia in bianconero.

Kameraj e Macek al Lugano, Masciangelo e Vlasenko alla Juve.

Andersson al Sion, Cotter in bianconero.

Scambio Pjanic-Arthur con il Barcellona.

Scambio Cancelo-Danilo con il Manchester City.

Pablo Moreno al Manchester City, Felix Correia alla Juventus.

Scambio Matheus Pereira Da Silva-Marques Mendez col Barcellona.

Scambio Sene-Hajdari con il Basilea.

Scambio Loria-Gori con il Pisa.

Scambio Lanini-Minelli con il Parma.

Francofonte, Stoppa e Gerbi alla Samp, Vrioni alla Juve.

Scambio Masciangelo-Brunori con il Pescara.

Bandeira Da Fonseca all’Amiens con Nzouango alla Juve.

Emre Can al Borussia Dortmund.

Muratore all’Atalanta.

Petrelli e Portanova al Genoa, Rovella in bianconero.

Tongya al Marsiglia, Akè alla Juventus.

Monzialo al Lugano, Lungoyi alla Juve.

Scambio Parodi-De Marino con la Pro Vercelli.

La decisione della FIGC cambia radicalmente la classifica di Serie A e, ovviamente, taglia le gambe al campionato del club piemontese.

Ecco la nuova classifica:

1 NAPOLI 47

2 MILAN 38

3 INTER 37

4 LAZIO 34

5 ATALANTA 34

6 ROMA 34

7 UDINESE 25

8 TORINO 23

9 FIORENTINA 23

10 JUVENTUS 22*

11 BOLOGNA 22

12 EMPOLI 22

13 MONZA 21

14 LECCE 20

15 SPEZIA 18

16 SALERNITANA 18

17 SASSUOLO 16

18 VERONA 9

19 SAMPDORIA 9

20 CREMONESE 7

Penalizzata di 15 punti

Infine, sono stati prosciolti gli altri otto club, che quindi escono puliti dall’indagine. Si ricorda che erano coinvolte anche Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara.

Luigi Mango e Benito Letizia