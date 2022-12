Indagine Juventus: Chiellini il contabile delle plusvalenze secondo la Procura

Claudio Chiellini, fratello dell’ex capitano bianconero, potrebbe aver ricoperto un ruolo importante nel “caso” plusvalenze che ha colpito la Juventus.

Emergono nuove novità e nuovi sviluppi nell’inchiesta che ha coinvolto la Juventus, indagata di falso in bilancio e di plusvalenze fittizie.

La Procura di Torino sta indagando sulle carte a loro disposizione e si ipotizza che un ruolo fondamentale all’interno di tutta questa storia potrebbe essere stato ricoperto da Claudio Chiellini, fratello di Giorgio, ex capitano dei bianconeri.

Non è, sicuramente, una settimana facile per la famiglia Chiellini visto che qualche giorno fa, fu proprio Giorgio ad essere indagato a causa di una comunicazione, fatta tramite messaggi di Whatsapp, in cui spiegava la volontà della società di diffondere la notizia che i calciatori avrebbero rifiutato a 4 mensilità, quando la realtà dei fatti, invece, sarebbe stata la rinuncia a un mese di stipendio con altri 3 mesi dilazionati nei prossimi pagamenti.

Adesso tocca al fratello dover fare i conti con la giustizia. La Procura di Torino ha indicato Claudio Chiellini come uomo di punta nella compravendita dei giocatori più giovani da parte della Juventus.

Il ruolo del fratello del capitano della Nazionale Italiana era quello di “contabile delle plusvalenze”, ricordando con cadenza periodica, a Paratici e Cherubini, le previsioni sulle perdite e sui bilanci da registrare entro la fine della stagione.

Il ruolo non era ufficialmente riconosciuto, ma molte email prese in studio dalla Procura si riferivano a certe “manovre correttive” scambiate coi dirigenti della Juventus.

Lo stesso Claudio Chiellini avrebbe spiegato che si trattavano di email con finalità tecniche, importanti per le operazioni.

Nel 2020, ad esempio, vennero elencate una serie di società su email aggiungendo anche delle stime economiche.

Le società in questione erano Pescara, Parma, Perugia, Empoli, Vicenza, Pisa, Basilea, Amiens e Anderlecht e Claudio Chiellini ipotizzava plusvalenze per 50 milioni di euro.