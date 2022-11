Incontro UEFA-CEO SuperLega: confermata opposizione

Nuovo incontro a Nyon per discutere della SuperLega, ma arriva ancora una volta il no del presidente Ceferin

La UEFA respinge ancora una volta la SuperLega. L’incontro andato in scena a Nyon fra gli esponenti della Superlega e quelli della UEFA non ha portato a nessun riscontro positivo, con il massimo organo calcistico (la UEFA) che ha ribadito la sua ferrea opposizione alla formazione di una nuova competizione, portata avanti da A22 Sport. Il comunicato emesso dal massimo organo calcistico, infatti, recita: “La UEFA e le altre parti calcistiche interessate hanno di nuovo respinto unanimemente la formazione di progetti come la SuperLega durante la riunione tenutasi in giornata.”

Gli esponenti di A22 Sport erano attesi a Nyon dal presidente delle Uefa Ceferin e da tutti gli altri esponenti dei più importanti campionati europei, come Javier Tebas per la Ligue 1, Luigi De Siviero per la Serie A, Vincent Labrune per la Ligue 1, Mathieu Moreuil per la Premier League e, infine, Donata Hopfen per il campionato tedesco.

Il progetto SuperLega è sostenuto da tre capisaldi del calcio europeo come Juventus, Real Madrid e Barcellona, le quali avevano suscitato un certo clamore con questo progetto, portandosi poi dietro l’adesione di moltissime altre squadre. Una nuova competizione del tutto estranea alla gestione della UEFA e totalmente in mano ai club, avrebbe sicuramente portato moltissimi introiti in più alle società aderenti, ma a stoppare tutto ci ha pensato più di una volta il massimo organo calcistico europeo, che dopo il primi provvedimenti presi in merito a questa situazione , ovvero, quelli delle sanzioni verso le società aderenti e della possibilità di esclusione di quest’ultime dalla Champions League, ribadisce la propria posizione nella giornata odierna, rispedendo al mittente il progetto della nuova competizione.