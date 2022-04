Inchiesta Plusvalenze: tutti prosciolti

Inchiesta Plusvalenze della FIGC: assolti tutti i dirigenti e le società indagate. Impossibile calcolare oggettivamente il valore di un giocatore.

Finisce tutto in un nulla di fatto: l’inchiesta Plusvalenze, coordinata dalla Procura della FIGC, vede tutti gli indagati assolti. Undici società, dei campionati di A e B, e 61 figure dirigenziali, che vengono scagionati da ogni accusa per verdetto del Tribunale Federale Nazionale.

Il nucleo dell’inchiesta si concentrava sulla valutazione gonfiata, da parte delle 11 società indagate, dei propri tesserati, nell’ambito di 38 operazioni di mercato che sarebbero servite ad aggiustare i bilanci dei club interessati.

Per determinare il reale valore dei giocatori oggetto delle trattative, la Procura Federale, presieduta dal Procuratore Giuseppe Chiné, aveva stilato dei parametri oggettivi appositamente elaborati, oltre ad affidarsi al noto sito di valutazioni Transfermarkt.

Impossibile, per il Tribunale Federale Nazionale, completare un’operazione di questo genere. L’inchiesta sui ricavi fittizi va così ad infrangersi contro il solito scoglio: l’impossibilità di fissare dei paletti per le società, rappresentati da criteri oggettivi di valutazione, in un mercato dominato dal libero scambio, dalla legge della domanda-offerta.

Caso plusvalenze fittizie: la soluzione di Stadiosport

Per quanto sia difficile determinare oggettivamente il valore di un singolo atleta, noi di Stadiosport riteniamo sia necessario regolamentare quantomeno lo scambio di calciatori Under 21. Per evitare che i prodotti dei vivai diventino “carne da plusvalenza”, come avvenuto per i giovani scuola Napoli inseriti nell’affare Osimhen, occorrerebbe che la FIGC individuasse dei criteri oggettivi per stabilirne il valore di mercato (il numero di presenze accumulato in prima squadra potrebbe essere un esempio).

Tali limitazioni incentivebbero i club a puntare maggiormente sui propri settori giovanili, cosicché il calcio nostrano, soprattutto a livello Nazionale, potesse beneficiarne.