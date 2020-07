Il Beta Ecdysterone funziona? Cos’è, opinioni, controindicazioni e come scegliere il migliore

Spesso gli sportivi cercano formule extra per aumentare la massa muscolare e migliorare le performance. È il caso del Beta Ecdysterone integratore!

Il Beta Ecdysterone o 20-Hydroxyecdysone è un ormone steroideo di origine animale che sembrerebbe capace di accelerare il meccanismo di sintesi proteica e aumentare la massa muscolare.

L’aumento della massa muscolare in seguito all’assunzione di questo integratore alimentare sembrerebbe migliorare anche le performance sportive di chi pratica sport di potenza e i body builder.

Integratori Beta Ecdysterone

Gli integratori a base di β-ecdisterone sono formulazioni legali molto simili agli steroidi che promettono una crescita muscolare. Ma quanto c’è di vero nelle réclame pubblicitarie sul Beta Ecdysterone? Cos’è?

Questo ormone viene prodotto da alcuni insetti invertebrati e altri piccoli animali con lo scopo di tenere sotto controllo il loro sviluppo e il periodo di muta.

Si parla di β-ecdisterone anche per quanto riguarda il regno vegetale con le piante Lepidium meyenii, Pfaffia paniculata e Vaga cyanotis dalle capacità tonificanti.

Inoltre l’ormone dalla funzione steroidea può essere ricavato dal colesterolo attraverso il processo di sintesi organica.

Negli ultimi anni i prodotti contenenti questo ormone hanno conquistato letteralmente gli sportivi, promettendo un aumento della massa muscolare e un miglioramento sensibile delle performance sportive.

Secondo alcune ricerche, questo ormone avrebbe un’azione anabolizzante in grado di influenzare varie funzioni biologiche, dalla costruzione dei muscoli al metabolismo dei lipidi fino alla sintesi di glicogeno.

In realtà le ricerche non sono soddisfacenti per assicurare un risultato effettivo, anche se le prove in laboratorio sembrano convergere sulla capacità dell’ormone di promuove la produzione di testosterone.

In particolare il testosterone è un ormone steroideo con funzione anabolica prodotto in modo naturale dal corpo, ma in quantità insufficienti ad assicurare lo stesso risultato degli integratori.

Solitamente le formulazioni presentano a base di β-ecdisterone e altri composti in grado di aumentare la massa muscolare, primi tra tutti i mass gainer.

Gli sportivi che vogliono testare la possibile efficacia di questo ormone steroideo potrebbero provare ad assumere questi integratori con la consapevolezza che non esistono certezza dei risultati.

Cosa si sa del Beta Ecdysterone? Funziona?

L’ormone è stato esaminato da un team di ricercatori russi nel 1976 e da allora combatte con l’attribuzione di una funzione metabolica non ancora confermata sull’uomo.

Qualche anno dopo, però, le ricerche in laboratorio hanno confermato quanto scoperto dai ricercatori russi: attività anabolica, funzione lipolitica, potere anticolesterolemico e influenza su livelli dell’insulina.

Soltanto nel 2006 uno studio ha provato a ipotizzare gli effetti nulli di una dose giornaliera da 200 mg di β-ecdisterone.

Più recentemente, invece, l’ormone è stato portato alla ribalta da alcuni ricercatori in virtù della sua proprietà anabolica molto simile al Trenbolone. Purtroppo i risultati non sono testati sull’uomo.

Beta Ecdysterone: Dosaggio

La proposta è vasta, dagli integratori a base di β-ecdisterone a formulazioni combinate con altre sostanze (es. mass gainer).

Per quanto riguarda il dosaggio efficace, non essendoci evidenze scientifiche sull’uomo, occorre attenersi alle linee guida del produttore.

Si parla di una dose quotidiana di 50-90 mg, anche se qualcuno ha ipotizzato la necessità di tarare la quantità in base al peso corporeo dell’utilizzatore per ottenere un risultato (5 mg ogni Kg di peso).

Beta Ecdysterone: Effetti collaterali e controindicazioni

I dati disponibili sul Beta Ecdysterone e sulla sua assunzione come integratore non mostrano effetti collaterali o particolari effetti collaterali, tanto nell’uomo quanto nella donna.

Da quello che sappiamo l’ormone non trasforma i tratti femminili, non affatica il fegato e non comporta problemi a livello genitale.

In ogni caso è consigliabile chiedere il parere medico per escludere eventuali controindicazioni rispetto al proprio stato di salute.

Migliori Beta Ecdysterone su Amazon

L’efficacia del Beta Ecdysterone non ha opinioni univoche riguardo la sua efficacia come integratore e per questo sarebbe meglio affidarsi a prodotti di qualità se si dovesse decidere di provarlo.

Nonostante la mancanza di prove scientifiche a riguardo, il Beta Ecdysterone è in vendita in farmacia, nei negozi specializzati ed e-commerce come Amazon.

Quale integratore scegliere tra Beta Ecdysterone Proziz, Beta Ecdysterone Bulk Powder e un qualsiasi altro Beta Ecdysterone venduto in farmacia? Non sempre è facile scegliere in mancanza di punti di riferimento.

Per facilitarvi nella scelta abbiamo selezionato alcuni dei migliori integratori a base di Beta Ecdysterone su Amazon. Potrete valutare le composizioni, confrontare i prodotti e leggere le recensioni di chi li ha provati.

Vemoherb 95% beta Ecdysterone - Leuzea Ecdysterone - alto dosaggio - Nutrizione sportiva per muscoli e resistenza - Ecdysone Steroidi e adattogeni - 90 capsule PURO & NATURALE ✓ Vemoherb Ecdysterone contiene una concentrazione massima dei più potenti leucoasteroni. 1 capsula contiene: 245 mg di estratto di Leuzea Carthamoides standardizzato a 220 mg (95%) di beta-ecdysterone. Vegano, senza glutine, senza lattosio e al 100% senza doping.

USO VERSATILE ✓ L'effetto anabolizzante naturale del beta-ecdysterone promuove la forza e la resistenza durante l'attività fisica intensa. Vemoherb Ecdysterone è stato progettato esclusivamente per la resistenza alla forza ed è adatto a qualsiasi allenamento: fitness, bodybuilding & muscle building, basket, calcio, ciclismo, arti marziali, ecc.

REGENERAZIONE ADATTIVA ✓ Il recupero e la rigenerazione sono aspetti estremamente importanti per una formazione di successo. Le capsule di Ecdysterone accelerano l'adattamento del corpo, migliorano il recupero durante e dopo l'allenamento, riducono la stanchezza e l'esaurimento dovuti allo stress.

FACILMENTE COMBINABILE ✓ Gli steroidi di Leuzea hanno un effetto stimolante sulla biosintesi delle proteine (la nuova formazione di proteine nelle cellule e quindi il processo centrale per tutti gli esseri viventi) - combinabile in modo ottimale con la nutrizione sportiva (proteine del siero di latte in polvere, proteine a basso contenuto di carboidrati in polvere, barrette proteiche,,, aminoacidi) e le diete contenenti proteine. Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)

PRODOTTO ATTENTAMENTE ✓ Vemoherb Ecdysterone è testato in laboratorio e prodotto secondo i più alti standard di qualità e sicurezza: FSSC, HACCP; certificato Kosher, ISO e GMP - Good Manufacturing Practice.

Vemoherb 95% beta Ecdysterone - Leuzea Ecdysterone - alto dosaggio - Nutrizione sportiva per muscoli e resistenza - Ecdysone Steroidi e adattogeni - 90 capsule PURO & NATURALE ✓ Vemoherb Ecdysterone contiene una concentrazione massima dei più potenti leucoasteroni. 1 capsula contiene: 245 mg di estratto di Leuzea Carthamoides standardizzato a 220 mg (95%) di beta-ecdysterone. Vegano, senza glutine, senza lattosio e al 100% senza doping.

USO VERSATILE ✓ L'effetto anabolizzante naturale del beta-ecdysterone promuove la forza e la resistenza durante l'attività fisica intensa. Vemoherb Ecdysterone è stato progettato esclusivamente per la resistenza alla forza ed è adatto a qualsiasi allenamento: fitness, bodybuilding & muscle building, basket, calcio, ciclismo, arti marziali, ecc.

REGENERAZIONE ADATTIVA ✓ Il recupero e la rigenerazione sono aspetti estremamente importanti per una formazione di successo. Le capsule di Ecdysterone accelerano l'adattamento del corpo, migliorano il recupero durante e dopo l'allenamento, riducono la stanchezza e l'esaurimento dovuti allo stress.

FACILMENTE COMBINABILE ✓ Gli steroidi di Leuzea hanno un effetto stimolante sulla biosintesi delle proteine (la nuova formazione di proteine nelle cellule e quindi il processo centrale per tutti gli esseri viventi) - combinabile in modo ottimale con la nutrizione sportiva (proteine del siero di latte in polvere, proteine a basso contenuto di carboidrati in polvere, barrette proteiche,,, aminoacidi) e le diete contenenti proteine. Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)

PRODOTTO ATTENTAMENTE ✓ Vemoherb Ecdysterone è testato in laboratorio e prodotto secondo i più alti standard di qualità e sicurezza: FSSC, HACCP; certificato Kosher, ISO e GMP - Good Manufacturing Practice.

Ecdysterone 90 Capsules x 250 Mg Anabolic Testosterone Booster for Lean Muscle Growth Promotes an increase in lean muscle mass and improves athletic performance

Stimulates fat burning

Stimulates protein synthesis

Helps maintain a positive nitrogen balance

Zero side effects ecdysterone is safe to use by any adult of any age

Amix Beta Ecdyx Stimolante - 64.8 gr Aumenta la sintesi delle proteine

Aumenta la massa muscolare

Riduce il grasso corporeo e colesterolo

Impedisce ipoglicemia

Per aumentare la forza e resistenza

Weider Beta-Ecdysteron - Capsules by Weider Fornisce puro beta-ecdysterone estratto da un estratto di spinaci altamente concentrato.

Contiene gamma-orizanolo ed estratto di yam

Estratti vegetali naturali di alta qualità in capsule

Consigliato per accumulo e fase muscolare

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS