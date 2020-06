Miglior mass gainer per aumento della massa muscolare: benefici, opinioni e risultati

I mass gainer sono integratori pensati per migliorare le prestazioni sportive e/o aumentare la massa muscolare. Vanno usati sapientemente perché potrebbero generare l’effetto opposto.

Un integratore mass gainer è una formulazione appositamente pensata per tutti gli atleti che si allenano ad alte prestazioni e coloro che praticano bodybuilding.

Questi integratori non dovrebbero usati in maniera scorretta o senza un’effettiva esigenza perché potrebbero portare all’aumento della massa grassa e ad alcuni effetti collaterali più o meno lievi.

Cos’è un mass gainer?

Un integratore può essere classificato “mass gainer” quando presenta una formulazione concentrata e completa proteine e carboidrati: l’obiettivo è sostenere la funzionalità e la crescita dei muscoli.

Generalmente contiene carboidrati ad alto indice glicemico (prima tra tutte la maltodestrina) e proteine del siero del latte, della soia e albumina.

La formulazione di base viene arricchita spesso con vitamine, minerali, aminoacidi a catena lunga, acidi grassi Omega 3, creatina, L-arginina, taurina ed estratti vegetali dal potere adattogeno.

A cosa serve?

Questo tipo di integratori è pensato per chi pratica sport di forza o per i body builder come aiuto per velocizzare il recupero post-allenamento e/o aumentare la massa muscolare.

Contrariamente agli integratori di maltodestrine o aminoacidi ramificati, quindi, questi integratori devono essere assunti dopo la sessione di allenamento.

L’obiettivo è ostacolare l’effetto catabolico e quindi il rilascio dei mediatori glucagone, cortisolo o catecolamine responsabili all’aumento dei livelli energetici e dei livelli di acidi grassi.

Chi pratica sport di forza e i culturisti non hanno bisogno di una disponibilità energetica, ma necessitano di un sostegno alla costruzione della massa muscolare.

Queste formulazioni, grazie ai carboidrati che aumentano l’insulina, bloccano il meccanismo catabolico e attivano il flusso anabolico. In più forniscono le proteine e i nutrienti essenziali per il recupero muscolare.

Vantaggi dei gainer

Le formulazioni presentano una percentuale di carboidrati maggiore rispetto a quella delle proteine e nettamente superiore rispetto alla parte lipidica.

L’assunzione apporta notevoli benefici che si traducono in un miglioramento delle performance e nell’aumento della massa muscolare.

Apporto calorico – Un integratore di questo tipo di rivela ipercalorico, vale a dire in grado di fornire molta energia.

– Un integratore di questo tipo di rivela ipercalorico, vale a dire in grado di fornire molta energia. Proteine – La quota di proteine ad alto valore biologico (aminoacidi essenziali) si aggira intorno al 16- 40% del totale.

– La quota di proteine ad alto valore biologico (aminoacidi essenziali) si aggira intorno al 16- 40% del totale. Digeribilità – Le proteine utilizzate nelle formulazioni sono ad alta digeribilità e facilmente assimilabili da parte dell’organismo.

– Le proteine utilizzate nelle formulazioni sono ad alta digeribilità e facilmente assimilabili da parte dell’organismo. Massa muscolare – Gli aminoacidi essenziali presenti e l’eventuale aggiunta di BCAA e creatina stimolano lo sviluppo muscolare (insomma con i ganer c’è l’ aumento della massa ).

– Gli aminoacidi essenziali presenti e l’eventuale aggiunta di BCAA e creatina stimolano lo sviluppo muscolare (insomma con i c’è l’ della ). Recupero – La sollecitazione della massa muscolare consente di reintegrare le scorte di glicogeno e impedire la distruzione delle proteine muscolari, agevolando il recupero post-allenamento.

– La sollecitazione della massa muscolare consente di reintegrare le scorte di glicogeno e impedire la distruzione delle proteine muscolari, agevolando il recupero post-allenamento. Vitamine e minerali – Le formulazioni vengono arricchite di vitamine e minerali indispensabili per sostenere le sessioni intense.

– Le formulazioni vengono arricchite di vitamine e minerali indispensabili per sostenere le sessioni intense. Carboidrati – I carboidrati riforniscono le cellule muscolari e reintegrano le riserve di glicogeno, limitando l’affaticamento muscolare dopo il workout.

Tipi di mass gainer

Questi integratori si presentano sotto forme di polvere da disciogliere in acqua, latte o bevande di origine vegetale, ma non tutte le formulazioni sono uguali.

Se la presenza di maltodestrine in qualità di carboidrati è quasi una costante non si può dire lo stesso delle fonti proteiche.

Proteine di origine animale – Alcuni integratori contengono proteine di origine animale come le proteine del siero del latte, caseina e albumina.

– Alcuni integratori contengono proteine di origine animale come le proteine del siero del latte, caseina e albumina. Proteine di origine vegetale – Esistono formulazioni contenenti proteine di origine vegetali (piselli, riso e soia), l’ideale per tutti gli atleti intolleranti alle proteine del latte o al lattosio.

Mass gainer: Assunzione e modalità d’uso

Come usare un mass grainer? Le aziende produttrici consigliano una dose di pari da 20 a 40 g per ottenere tutti i benefici di questo tipo di formulazione.

In caso contrario, invece, il corpo riceverebbe una dose extra di energia che finirebbe per trasformare in grasso. Vale lo stesso anche se viene assunto da chi si allena soltanto un’oretta al giorno.

In considerazione del carico glicemico, purtroppo, questi integratori non sono consigliabili in caso di iperglicemia, diabete e ipertrigliceridemia.

Per quanto riguarda l’assunzione, invece, va disciolto in acqua e assunto preferibilmente in razioni di 2-3 volte al giorno.

Gainer VS frullato proteico

Molto spesso si tende a fare confusione e addirittura a interscambiali nella convinzione che non ci siano problemi, ma in realtà si tratta di prodotti diversi.

Mass gainer o proteine? I mass gainer assicurano un’elevata percentuale di carboidrati e proteine di qualità e alta digeribilità in grado di favorire l’aumento di peso in relazione allo sviluppo muscolare.

I frullati proteici invece rappresentano una fonte di proteine di alto valore biologico e altamente digeribili che supportano lo sviluppo dei muscoli.

Controindicazioni

Il mass gainer fa male? L’uso dei gainer per l’aumento della massa muscolare non presenta particolari controindicazioni se viene utilizzato secondo i criteri e le modalità sopradescritte.

Il discorso è diverso se si scegliere un prodotto a base di proteine del siero di latte e caseina in caso di problemi di intolleranza al lattosio o allergia alle proteine del latte.

Questo tipo di integratori non è indicato in caso di gravidanza, allattamento, età inferiore ai 18 anni di età e problemi a carico di fegato, reni e cuore.

Mass gainer su Amazon

Qual è il miglior mass gainer: mass gainer Decathlon, mass gainer Prozis, mass gainer Yamamoto, mass gainer Bulk Powders, Serious mass gainer o Aptonia mass gainer?

La prima cosa da fare per trovare il prodotto giusto è valutare soltanto formulazioni di qualità per sfruttare i mass gainer con risultati positivi.

In linea di massima occorre strizzare l’occhio alla composizione (proteine e carboidrati in maggioranza, tipo di proteine e ingredienti extra), alla capacità di dissoluzione in acqua e alle eventuali certificazioni di qualità (HACCP, GMP e ISO 9001).

Scegliere un mass gainer su Amazon consente di trovare il prodotto giusto per ogni esigenza, leggere le recensioni dei consumatori e godere di un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Per facilitavi nella scelta del mass gainer al migliore prezzo abbiamo selezionato alcune delle proposte Amazon più apprezzate.

Optimum Nutrition Serious Mass Proteine Whey in Polvere per Aumentare la Massa Muscolare con Creatina, Glutammina e Vitamine, Cioccolato, 8 Porzioni, 2.73 kg, Il Packaging Potrebbe Variare Il packaging potrebbe variare: ottimo look, qualità comprovata

Mass gainer con ben 1250 calorie e 50 g di proteine a dose; contiene meno di 5 g di grassi

Si presenta in forma di polvere instantanea; mescola il prodotto con frutta o burro di frutta secca per una bevanda post-allenamento gustosa e calorica o assumilo tra i pasti per la crescita muscolare

Fieri che non contenga zuccheri aggiunti; contiene ben 24 vitamine e minerali a dose

Ottimo rapporto qualità/prezzo; le proteine in polvere Serious Mass forniscono un elevato contenuto calorico e proteine di qualità a prezzi competitivi

PBN Weight Gainer Cookies 3kg Jar PBN Weight Gainer, integratore per l'aumento di peso, gusto biscotto, vasetto da 3 kg

Le proteine contribuiscono allo sviluppo della massa muscolare e alla salute dell'ossatura

Ideale per gli atleti che hanno difficoltà nel prendere preso / aumentare la massa muscolare.

Può essere assunta prima, durante e dopo l'attività fisica.

BSN All In One, Proteine Whey in Polvere per Aumentare la Massa Muscolare con Creatina, Glutammina e Vitamina D, Cioccolato, 4.2 kg, 25 Porzioni 55 g di proteine per la crescita e il mantenimento della massa muscolare

Recupero muscolare con 80 g di carboidrati

620 calorie per porzione

Una sola porzione di questo pratico shake contiene 55 grammi di proteine per la crescita muscolare

Health Hack Mass Gainer, integratore per incrementare la massa, 2,5 kg, vaniglia Supporta la crescita della massa muscolare

Aiuta a mantenere la massa muscolare

Denso frullato calorico con oltre 480 kcal

669 g di carboidrati a basso IG

5 grammi di leucina per porzione

Optimum Nutrition Serious Mass Proteine Whey in Polvere per Aumentare la Massa Muscolare con Creatina, Glutammina e Vitamine, Peanut Butter, 16 Porzioni, 5.45 kg, Il Packaging Potrebbe Variare Il packaging potrebbe variare: ottimo look, qualità comprovata

Mass gainer con ben 1250 calorie e 50 g di proteine a dose; contiene meno di 5 g di grassi

Si presenta in forma di polvere instantanea; mescola il prodotto con frutta o burro di frutta secca per una bevanda post-allenamento gustosa e calorica o assumilo tra i pasti per la crescita muscolare

Fieri che non contenga zuccheri aggiunti; contiene ben 24 vitamine e minerali a dose

Ottimo rapporto qualità/prezzo; le proteine in polvere Serious Mass forniscono un elevato contenuto calorico e proteine di qualità a prezzi competitivi

BSN True Mass Proteine in Polvere per Aumentare la Massa Muscolare, Cookies & Cream, 2.64 kg, 16 Porzioni Il mix premium di proteine e carboidrati per incrementare la massa muscolare

Contribuisce ad aumentare la massa muscolare magra grazie alla caratteristica formula proteica premium

La miscela di carboidrati offre il supporto calorico necessario per svolgere attività fisiche estreme

Grazie a tutti questi ingredienti di alta qualità, questa è la serie di shake deliziosi sul mercato per aumentare la massa muscolare

Gli sportivi hanno a disposizione un buono spuntino ad alto tenore calorico con la praticità di uno shake che si scioglie all’instante

Offerta Net Mass Extreme 1500 g. Cioccolato ✓ Il gainer più completo e potente

✓ Adatto per lo sviluppo della massa magra

✓ Ideale per gli hardgainer

✓ 30% Whey Protein

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS