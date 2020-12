IFFHS, top 11 2020: c’è anche Cristiano Ronaldo

Pubblicata la top 11 della stagione 2019-2020 stilata dall’IFFHS, l’Istituto di Storia e Statistica del Calcio. Tra i rappresentanti della nostra Serie A troviamo il solo Cristiano Ronaldo, autore di una stagione da incorniciare avendo sfiorato quota 40 gol con la Juventus, oltre ad incamerare nuovi record fra i quali quello di essere il solo marcatore con almeno 100 reti in una nazionale europea.

Le altre stelle che arricchiscono la formazione dell’anno appartengono in gran parte alla corazzata del Bayern Monaco. Il club campione d’Europa conta ben quattro rappresentanti, a cominciare dalla saracinesca Neuer, quattro gol subiti nella scorsa Champions, il tuttofare Kimmich, il giovane talento a stelle e strisce Alphonso Davies e, l’ormai ex, Thiago Alcantara.

Un 4-3-3 dalle spiccate propensioni offensive, quello stilato dall’IFFHS. Pensare che il tridente offensivo annovera, oltre al già citato Ronaldo, Messi e Lewandowski: praticamente un’assicurazione da oltre 120 gol stagionali. A centrocampo, oltre al dinamismo di Kimmich e all’equilibrio dato da Alcantara, si trova la classe immensa di Kevin De Bruyne, per disegnare geometrie che gli altri non fanno in tempo neanche a pensare.

Chiude l’undici un trittico di difensori che farebbe invidia a chiunque: la coppia Van Dijk-Ramos al centro e Trent Alexander-Arnold sulla destra. La domanda da porsi, visto come stanno le cose, è soltanto una: chi riuscirebbe a far coesistere tanti campioni nello stesso meccanismo di gioco?

Formazione ideale IFFHS anno 2019-20: (4-3-3) Neuer; Arnold, Van Dijk, Ramos, Davies; Kimmich, Alcantara, De Bruyne; Messi, Lewandowski, Ronaldo.

