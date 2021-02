IFFHS, Lionel Messi è il miglior giocatore sudamericano del decennio: battuti Neymar e Dani Alves

Secondo l’IFFHS, Lionel Messi è il miglior giocatore sudamericano del decennio 2011-2020. L’argentino batte la concorrenza di Neymar e Dani Alves.

Se poche ore fa avevamo tessuto le lodi di Cristiano Ronaldo, identificato dalla IFFHS (International Federation of Football History & Statistic) come miglior calciatore europeo del decennio 2011-2020, oggi è il turno di Lionel Messi al quale il noto organismo che si occupa di record e statistiche attribuisce il riconoscimento di miglior calciatore sudamericano del decennio 2011-2020.

Messi eletto miglior giocatore del decennio 2011-2020 dall’IFFHS.

Come il rivale di sempre menzionato poc’anzi, anche per l’argentino non c’è bisogno di presentazioni: 748 gol in carriera, di cui 661 con la maglia del Barcellona che lo prelevò 21 anni fa dal Newell’s Old Boys, 71 gol con la casacca dell’Albiceleste e un palmares che parla da solo. Nel corso della sua straordinaria carriera la Pulga ha infatti portato a casa ben 6 Palloni d’Oro (uno in più di CR7), 10 campionati spagnoli, 6 Coppe del Re, 8 Supercoppe di Spagna, 4 Champions League e 3 Supercoppe Europee.

L’unico rammarico è forse quello di non aver mai vinto nulla con la maglia dell’Argentina con la quale si è laureato vicecampione del Mondo nel 2014 e vicecampione del Sudamerica nel 2007, nel 2015 e nel 2016. Le sole gioie ottenute con la Selección sono infatti il Mondiale Under 20 del 2005 e l’oro olimpico conquistato ai giochi di Pechino nel 2008.

Messi ora ha quasi 34 anni (li compirà il prossimo 24 giugno) e il suo addio al Barcellona si fa sempre più vicino. Il contratto del fuoriclasse di Rosario scade il prossimo 30 giugno e, sebbene Koeman stia cercando in tutti i modi di trattenerlo, è più che probabile che il classe ’87 cambi aria al termine della stagione. Su di lui ci sarebbero Manchester City e Paris Saint Germain, ma al momento è ancora tutto in alto mare. Per ora El Diez si gode il meritato riconoscimento di miglior giocatore sudamericano del decennio 2011-2020 attribuitogli dall’IFFHS; per il futuro c’è tempo.

