Milan, infortuni Calhanoglu, Rebic e Ibrahimovic: saltano l’Udinese?

Ibrahimovic infortunio. I rossoneri vincono 2-1 all’Olimpico contro la Roma. I festeggiamenti, però, vengono interrotti da alcuni infortuni che hanno colpito il Milan. Il primo tra tutti è Zlatan Ibrahimovic che ieri, in panchina, aveva del ghiaccio sulla coscia. Alla lista si aggiungono anche Ante Rebic e Hakan Çalhanoğlu che potrebbero saltare l’Udinese.

Una serata magica per il Milan all’Olimpico. I rossoneri dominano in lungo e in largo contro la Roma uscendo con tre punti in tasca. La squadra di Stefano Pioli risponde alla vittoria dell’Inter per 3-0 contro il Genoa e si riconferma in lotta per lo scudetto. Le due sconfitte consecutive erano suonate come campanelli d’allarme per il Diavolo che sta risalendo la china.

Solo che da Roma arrivano anche brutte notizie per il club. Infatti, ci sarebbero degli infortuni muscolari per tre giocatore fondamentali per il Milan. Il primo tra tutti è Zlatan Ibrahimovic . L’attaccante svedese è uscito a pochi minuti dalla ripresa del match ed è stato visto in panchina mentre aveva del ghiaccio sulla coscia. Si teme un problema all’adduttore sinistro.

Ibrahimovic infortunio, per Pioli nulla di grave

Proprio l’attaccante svedese è atteso, come ospite fisso, al Festival di Sanremo che inizierà domani. La sua partecipazione, però, non sembra compromessa. Ai box ci sarebbero anche Ante Rebic e Hakan Çalhanoğlu. Per il turco un risentimento muscolare al flessore sinistro mentre per il croato un problema all’anca. Stefano Pioli, però, si sente tranquillo.

Nelle dichiarazioni post partita, l’allenatore ha ammesso che per i tre giocatore non si tratterebbe di nulla di grave ma solo di affaticamento. Intanto si avvicina il turno infrasettimanale di campionato ed il Milan è atteso mercoledì sera contro l’Udinese. Nei prossimi giorni si potrà capire se i giocatori saranno disponibili o meno per il match contro i friulani.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS