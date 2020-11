I migliori Hoverboard – guida all’acquisto

Avete sentito parlare di questi Hoverboard, magari ne avrete visto anche qualcuno per strada… ma cosa sono e come funzionano? Questi mezzi di trasporto, che ricordano un po’ quello che usava Martin McFly in Ritorno al Futuro, sono molto utili per spostarsi all’esterno e può essere utilizzato da chiunque di qualsiasi età.

Cos’è un Hoverboard

L’Hoverboard è uno scooter elettrico che permette di spostarsi utilizzando l’elettronica che permette di autobilanciarsi durante l’uso. E’ realizzato solitamente in materiale molto resistente e robusto con due ruote collegate nella parte sottostante. Si racconta che il primo ad investire su questo tipo di motociclo fu Shane Chen, un imprenditore che aprì un progetto su Kickstarter per raccogliere fondi su questa idea di un mezzo di trasporto autobilanciato.

Pare che la realizzazione vera e propria di questi mezzi, cominciò intorno al 2014 anche se non si sa con certezza quale delle aziende robotiche cinesi abbia partecipato alla produzione. Solo qualche anno dopo, molti artisti musicali hanno incominciato a immortalarsi con questi dispositivi come Jamie Foxx o anche Justin Bieber.

Come funziona un Hoverboard

I movimenti di questo motociclo elettrico avvengono grazie ad un sensore e da un giroscopio che si attivano in base al peso di chi ci sta sopra e che permettono appunto il movimento. La particolarità di questi hoverboard rispetto ai classici monopattini, è che sono sprovvisti di manubrio per la guida, ma funzionano unicamente attraverso appunto i sensori.

Questi monocicli bilanciati sono molto popolari tra i giovani che lo usano in qualsiasi momento della giornata definendoli comunemente “Personal Transporter”. Non sono velocissimi come mezzi di trasporto ma sono utilissimi per brevi tratti o anche semplicemente per raggiungere la casa di un amico. In realtà può essere associato più ad uno skateboard che uno scooter elettrico sia per la forma sia per l’impossibilità di essere utilizzato in strada vera e propria visto che il codice della strada ne vieta l’utilizzo.

E’ vero che non può essere utilizzato in strada, ma ormai sta diventando molto comune l’idea di acquistarne uno per poterlo utilizzare nelle università o anche per spostarsi nelle zone portuali o nei grandi magazzini come centri commerciali. Diciamo che al momento dell’uscita si è sempre pensato che sarebbero stati prodotti che solo ad accesso dei più facoltosi, invece sono alla porta di tutti e non costano eccessivamente.

I pro e i contro di un Hoverboard

PRO: Avere un dispositivo di questo genere permette di essere utilizzato in comodità, ci si può spostare velocemente e consuma molto poco. E’ abbastanza conveniente al livello di prezzo e molto più economico rispetto ad un classico scooter.

CONTRO: Per quanto sia comodo, non può essere utilizzato in strada ma sul marciapiede come un normale skateboard o pattini. Può essere utilizzato da tutte le età ma è necessario munirsi di protezioni anti-caduta. Non vanno oltre i 15 Km/h. Non si può utilizzare in discese o in salita ed ha un’autonomia massima di 20 Km.

Come scegliere un Hoverboard

Esistono numerosi modelli disponibili in commercio che differiscono per molte funzionalità ma anche per il design. Infatti i produttori di questo monociclo si sono sbizzarriti creandone alcuni più per adulti ed altri con un tema abbastanza infantile per i più piccoli. Alcuni sono provvisti anche di stickers per decorarli, hanno ruote più o meno grandi anche in base al supporto di peso.

Solitamente tutti gli hoverboard sono equipaggiati di Luci LED che cambiano colore durante lo spostamento. Inoltre sono provvisti di sensori di movimento che sistemano l’autobilanciamento in base al peso. Alcuni modelli sono provvisti anche di apposita app per modificare e personalizzare il proprio hoverboard fino al colore delle luci.

Abbiamo stilato una lista dei Migliori hoverboard in base ad alcune caratteristiche per noi importanti:

Design : E’ uno dei fattori sicuramente importanti perché anche l’occhio vuole la sua parte.Ce ne sono di monocromatici, o con design colorati o anche con sticker da personalizzare.

: E’ uno dei fattori sicuramente importanti perché anche l’occhio vuole la sua parte.Ce ne sono di monocromatici, o con design colorati o anche con sticker da personalizzare. Peso supportato : E’ il fattore di primaria importanza perché in base al peso bisogna prendere il modello adatto. Esistono modelli standard fino a 100 Kg e quelli plus fino a 120 Kg.

: E’ il fattore di primaria importanza perché in base al peso bisogna prendere il modello adatto. Esistono modelli standard fino a 100 Kg e quelli plus fino a 120 Kg. Motore : Per i più appassionati, anche il motore è importante perché esistono delle varianti in base al modello. Alcuni sono provvisti di motori doppi da 200 W o anche da 300W.

: Per i più appassionati, anche il motore è importante perché esistono delle varianti in base al modello. Alcuni sono provvisti di motori doppi da 200 W o anche da 300W. Autonomia : Anche l’autonomia può essere un requisito importante perché la durata della batteria può condizionarne gli spostamenti. Solitamente raggiungono un massimo di 20 Km di autonomia, ma ce ne sono alcuni anche con durabilità inferiore, e questo è un fattore che può condizionarne l’acquisto.

: Anche l’autonomia può essere un requisito importante perché la durata della batteria può condizionarne gli spostamenti. Solitamente raggiungono un massimo di 20 Km di autonomia, ma ce ne sono alcuni anche con durabilità inferiore, e questo è un fattore che può condizionarne l’acquisto. Velocità : E’ una caratteristica per l’acquisto ma non la fondamentale. Solitamente la velocità di un hoverboard è di 15 Km/h ma esistono anche modelli che possono raggiungere anche i 20 Km/h .

: E’ una caratteristica per l’acquisto ma non la fondamentale. Solitamente la velocità di un hoverboard è di 15 Km/h ma esistono anche modelli che possono raggiungere anche i 20 Km/h . Funzionalità aggiuntive: I top di gamma sono dotati anche di alcune funzionalità aggiuntive, come accessori da inserire, configurabilità tramite applicazione e personalizzazione sfrenata. Inoltre alcuni sono provvisti anche di supporto musicale in modo da ascoltare brani durante l’utilizzo.

Manutenzione di un Hoverboard

Questo mezzo di trasporto elettronico non è un dispositivo che lo si usa e basta, ma ha bisogno di una certa manutenzione e accortezza per mantenerlo in vita più a lungo possibile. Seppur sia un prodotto assolutamente tecnologico, bisogna ricordarsi di riporlo per bene dopo l’uso, di utilizzare sempre componenti originali come può essere il suo alimentatore. Va pulito dopo l’uso in modo che la sporcizia non vada a ripercuotersi sul motore e a macchiarne i sensori.

Sarebbe utile acquistare anche una custodia dove riporlo in modo da proteggerlo se resta fuori casa. Un hoverboard è abbastanza delicato seppur realizzato con materiale resistente. Anche ricaricarlo continuamente può danneggiare a lungo andare la batteria.

Huanhui Hoverboard

Il modello dell’Huanhui, adatto per tutte le età, è provvisto di doppio motore da 300 W che alimentano le ruote da 6,5″. Equipaggiato di sensori per auto bilanciamento e giroscopio, sono equipaggiati di luci Led personalizzabili tramite apposita app. Inoltre è provvisto di supporto Bluetooth con cassa integrata per ascoltare la musica durante l’utilizzo. E’ disponibile in diverse varianti di colore ed ha una portata massima di 100 Kg. Ha un’autonomia di 20 Km con una velocità massima di 10 Km / h e una ricerca di 2 h.

Specifiche tecniche

Brand: Huanhui | Modello: Blu 2 | Colori disponibili: Blu, rosa, texture blu, giallo, Texture comics | Velocità Massima: 10 Km / h | Motore: doppio motore da 300 W | Supporto peso massimo: 100 Kg | Ruote: 6,5″ | Peso: 11,34 Kg | Dimensioni: 63.5 x 24 x 23.5 cm

Huanhui Overboard 6.5"" Smart Self Balance Elettrici Scooter. 2 * 300W Motore, LED Elettrico Autobilanciati, Hoverboard Bambini ➣ Parametro: Velocità massima 10 km/h; Potenza motori 2 x 300 w; Portata massima 100kg

➣ Caratteristica: Doppio motore silenzioso con tecnologia sensore giroscopico. Cellulare lg litio di alta qualità; batteria rimovibile, in grado di ricaricare completamente in 3 ore.

➣ Sicurezza: certificata CE, UL 2272 e approvata dalla FCC e dalla ROHS.

➣ Consegna tedesca: Arrivato entro 7 giorni

➣ Garanzia: tre mesi per rimborso e restituzione, notevole servizio post-vendita

MARKBOARD Hoverboards

Come il precedente, anche questo si presenta in diverse varianti di colori disponibili, ed è alimentato da un doppio motore da 350W con ruote da 6,5″ e un carico massimo supportato da 100 KG. Ha un design molto elaborato con telaio in alluminio ed un’autonomia di 20 Km. Raggiunge una velocità massima di 15 Km / h ed ha un tempo di ricarica che varia dalle 2 alle 3 ore. E’ equipaggiato, inoltre, di supporto bluetooth per ascoltare la musica durante l’utilizzo. Inoltre è provvisto dell’accessorio da aggiungere all’hoverboard per trasportare magari zaini o pesi fino ad un massimo di 20 Kg.

Specifiche tecniche

Brand: Markboard | Modello: Hoverboards | Colori disponibili: Blu, Texture comics, rosa, viola | Velocità Massima: 15 Km / h | Motore: doppio motore da 350 W | Supporto peso massimo: 100 Kg | Ruote: 6,5″ | Peso: 10,5 Kg | Dimensioni: 63.2 x 16.5 x 17.6 cm

Hoverboard,Skateboard 6,5 Pollici SUV off-Road Scooter Elettrico e di Equilibrio e di Skateboard EL-ES06 【SICUREZZA CERTIFICATA】 -Diamo grande importanza alla sicurezza dei nostri prodotti, ogni componente è rigorosamente controllato. Lo scooter auto-bilanciato soddisfa i più severi standard di sicurezza in Europa.

【ALTE PRESTAZIONI】 Con i suoi motori da 700 W e pneumatici pieni, questo Overbaord offre prestazioni potenti, raggiunge velocità di <15 KM / H, carico 20 kg-100 kg.

【BLUETHOOTH (iOS e Android)】 L'altoparlante Bluetooth integrato può connettersi a quasi tutti i dispositivi abilitati Bluetooth per ascoltare la tua musica preferita durante la guida.

【LUCE LED】 Le ruote a emissione di LED combinano praticità ed estetica, rendono la guida sicura, puoi persino guidarla di notte.

【12 mesi di garanzia】 Il nostro negozio offre una garanzia di un anno. Se hai problemi, puoi contattare il servizio clienti per aiutarti, la tua soddisfazione è la nostra priorità

Bluewheel Skateboard

Un altro modello disponibile è quello in casa Bluewheel, famosa anche per altri prodotti. Questo modello non è proprio economico ma offre diverse alternative di colore. E’ leggero, supportato da un doppio motore da 700 W complessivi e raggiunge una velocità massima di 15 Km / H. Provvisto, come gli altri modelli, di autobilanciamento e di sensori di movimento con funzionalità aggiuntiva di rilevamento GPS e possibilità di modificare e personalizzare tutte le funzioni direttamente tramite apposita app abbinata. Inoltre è equipaggiata di altoparlanti per ascoltare la musica in qualsiasi momento. Basterà accoppiare il proprio smartphone all’Hoverboard per utilizzarli.

Specifiche tecniche

Brand: Bluewheel | Modello: Hoverboards | Colori disponibili: Argento, Bianco, Blu Notte, Azzurro, Nero, Oro, Rosa, Viola, Rosso | Velocità Massima: 15 Km / h | Motore: doppio motore da 350 W | Supporto peso massimo: 100 Kg | Ruote: 6,5″ | Peso: 9,2 Kg | Dimensioni: 58 x 18 x 18 cm; 9.2

6,5"Hoverboard Bluewheel HX310s Premium - Marchio di qualità Tedesca - modalità di Sicurezza & App - Cassa Bluetooth - 2 Motori potenti - LED - Skateboard Elettrico Self Balance Scooter ✅𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗢𝗟𝗟𝗢 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗟𝗟𝗜𝗚𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗘 𝗦𝗜𝗖𝗨𝗥𝗢: Puoi controllare il tuo Self-Balance Board con l' App dal tuo smartphone. Rilevamento GPS, gestione regolabile autodiagnosi offrono gran sicurezza.

✅𝗢𝗧𝗧𝗜𝗠𝗔 𝗦𝗜𝗖𝗨𝗥𝗘𝗭𝗭𝗔: L'HX310s soddisfa i più elevati requisiti per gli standard di sicurezza. Con indicatore di livello della batteria integrato e segnali di avviso in caso di batteria debole.

✅𝗔𝗟𝗧𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜: 2 motori da 700W vi portano a destinazione in tutta sicurezza e rapidità. Con una velocità massima di 15 km/h, pneumatici in gomma piena antiforatura e un' autonomia fino a 15 km con una sola carica della batteria.

✅𝗙𝗨𝗡𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗕𝗜𝗟𝗔𝗡𝗖𝗜𝗔𝗡𝗧𝗘: L'HX310s mantiene automaticamente l'equilibrio e offre un sicuro supporto per l'apprendimento rapido dello stile di guida. Perfetto per stare in piedi in equilibrio.

✅𝗔𝗟𝗧𝗢𝗣𝗔𝗥𝗟𝗔𝗡𝗧𝗜 𝗘 𝗟𝗘𝗗 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗚𝗥𝗔𝗧𝗜: E-balance scooter Self-Balance Board con bluetooth speaker integrato per portare la tua musica preferita sempre con te. Basta collegare lo smartphonetramite Bluetooth.

RCB Hoverboard Scooter Elettrico

Un altro Hoverboard che vi segnaliamo è quello in casa RCB provvisto di tutti i comfort e le funzionalità. Molto resistente con materiale di alta qualità, ha un design molto particolare con texture militare sul nero, ma disponibile in tantissime varianti di colore. Le ruote sono classiche da 6,5″ con luci Led RGB su entrambe con possibilità di settarie tramite apposita applicazione. A livello di motore è provvisto di doppio motore da 230 W singolarmente e supporta un carico massimo di 120 Kg e un carico aggiuntivo di 20 Kg per il trasporto di altre cose. Come altri modelli è equipaggiato di supporto Bluetooth per sentire la musica tramite gli altoparlanti integrati. Può essere utilizzato sia con smartphone Android che iOS.

Specifiche tecniche

Brand: Bluewheel | Modello: Hoverboards | Colori disponibili: Bianco, Blu, Camuflage Nero, Texture strisce nero, Rosa lucido, Texture comics, Nero Matte, Viola Lucido, Rosso Lucido, Fucsia Lucido | Velocità Massima: 15 Km / h | Motore: doppio motore da 350 W | Supporto peso massimo: 120 Kg | Ruote: 6,5″ | Peso: 8,64 Kg | Dimensioni: 64 x 24 x 23 cm

RCB Hoverboard Scooter Elettrico 6.5 inch Auto-bilanciato con luci sulle Ruote Bluetooth per Adulti e BAMB Regalo di Natale "Disegno speciale" Questo scooter elettrico da 6,5 ​​pollici è equipaggiato con le luci multicolori più alla moda su entrambe le ruote. Non appena il Segway inizia a rotolare, le ruote inizieranno a lampeggiare, regalandoti un'esperienza senza precedenti. Inoltre, due LED integrati davanti al pedale rendono la notte più sicura.

"Prestazioni eccellenti" scooter elettrico ha prestazioni eccezionali con 2 motori di grande potenza. In condizioni ideali, la velocità massima fino a 12 km / h e la pendenza massima raggiungono i 18 gradi, ti fanno sentire un viaggio in strada. Indipendentemente dall'età, è adatto a bambini e adulti. Ma raccomandiamo che il peso dell'utente superi i 20 kg e non superi i 120 kg.

"Bluetooth integrato" Goditi la musica preferita tramite la connessione dell'altoparlante Bluetooth con il tuo smartphone, compatibile con i dispositivi che utilizzano i sistemi iOS e Android.

Materiale ABS + PC e telaio in lega di alluminio aeronautico per rendere hoverboard elettrico più solido. Chilometraggio massimo 12-15 chilometri in condizioni ideali. Dotato di batteria al litio ricaricabile di buona qualità per prolungare la durata dello scooter

"Servizio impeccabile": il tempo di consegna è di 2-7 giorni lavorativi. Per qualsiasi problema durante l'uso, si prega di contattare il nostro servizio clienti, risponderemo entro 24 ore e offrire una soluzione soddisfacente.

Accessori per Hoverboard

Tra gli accessori che potrete abbinare al vostro Hoverboard ci sono adesivi e protezioni, nonché custodie e accessori da poter acquistare.

JIM’S STORE Set di Casco Ginocchiere : Ottime ginocchiere per bambini composte da protezioni polso, ginocchia e casco. Disponibili nelle varianti di colore: Blu, Nero, Rosa e Rosso.

: Ottime ginocchiere per bambini composte da protezioni polso, ginocchia e casco. Disponibili nelle varianti di colore: Blu, Nero, Rosa e Rosso. Zaino impermeabile per Hoverboard : Fantastica custodia a forma di Zaino in colore rosso che permette di conservare l’Hoverboard e trasportarlo in modo semplice. Realizzata in Nylon, pressa due chiusure lampo ed è impermeabile.

: Fantastica custodia a forma di Zaino in colore rosso che permette di conservare l’Hoverboard e trasportarlo in modo semplice. Realizzata in Nylon, pressa due chiusure lampo ed è impermeabile. Siliskinz® Kit di Protezione in Gomma : Fasce di protezione da applicare ai lati delle ruote per proteggerlo da eventuali strusci durante l’utilizzo. Sono disponibili in vari colori e sono facili da applicare

: Fasce di protezione da applicare ai lati delle ruote per proteggerlo da eventuali strusci durante l’utilizzo. Sono disponibili in vari colori e sono facili da applicare SILISKINZ® Custodia rigida in silicone: Custodia rigida per proteggere l’hoverobrd da graffi e vari danni. Inoltre cambia il colore al vostro hoverboard in modo facile e veloce. basterà semplicemente agganciare le varie parti e il gioco è fatto. Disponibile in molte varianti di colore.

Se volete, invece, sapere di più sui monopattini elettrici, vi consigliamo di leggere la nostra guida: I migliori Monopattini Elettrici

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS