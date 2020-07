Migliori monopattini elettrici – guida all’acquisto

In vista di questa estate ormai arrivata, quale momento migliore per acquistare monopattini elettrici e andare in giro in totale libertà. Esistono numerosi modelli sul mercato, ma prima di acquistare bisogna fare attenzione perché non tutti sono elettrici e alcuni sono migliori di altri. In questo articolo vi presenteremo quali sono i migliori monopattini elettrici che potrete acquistare direttamente su Amazon.

Migliori monopattini elettrici

Un monopattino elettrico è un ottimo mezzo per girare per strada, silenzioso e non inquinante e assolutamente comodo da riporre quando per esempio si va in ufficio. Per funzionare ha bisogno di poca energia elettrica e può essere una buona alternativa a mezzi come scooter e bicicletta. La velocità di un monopattino è di massimo 30 Km/h ed è provvisto di freni con sistema ABS. Solitamente sono realizzati con materiali di qualità, molto resistenti e con un carico massimo di 120 Kg. Esistono tre tipi di modelli in circolazione e sono:

Monopattino Elettrico

Hoverboard

Segway

Alcuni modelli sono forniti anche di Bluetooth sincronizzabili con il proprio smartphone per controllare il percorso tramite funzionalità di GB, per attivare il risparmio energetico, per monitorare e controllare l’intero mezzo di trasporto direttamente tramite apposita applicazione.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro

Questo monopattino elettrico, non è propriamente economico ma è un prodotto di elevata qualità con una velocità massima di 25 Km/h e la possibilità di attivare la modalità eco 15 km / h; D: 20 km / h; S: 25 km / h. Elegante in colore nero con rifiniture in rosso e display integrato per poter monitorare velocità e distanza direttamente sul manubrio. Supporta un carico massimo di 100 Kg.

Specifiche tecniche

Brand: Xiaomi | Modello: Electric Scooter Pro | Peso massimo supportato: 100 Kg | Velocità massima: 25 Kg | Funzionalità aggiuntive: Modalità Ecologica | Display: Presente | Peso: 14,3 Kg | Dimensioni: 113,1 x 43 x 118,1 cm | Materiale: Alluminio

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro Monopattino Elettrico Pieghevole, 45 Km di Autonomia, Velocità fino a 25 Km/h, Versione Italiana, Nero Velocità massima: ca. 25 km / h (velocità massima per ciascuna modalità: ECO: 15 km / h; D: 20 km / h; S: 25 km / h)

Durata della batteria fino a 45Km

Display integrato per un comodo e veloce monitoraggio

Double brake system

Peso massimo supportato: 100 kg

Bluewheel Skateboard Elettrico Elettrico HX310s

Questo modello è un overboard disponibile su Amazon e con la possibilità di scegliere diversi colori in base ai propri gusti. Potrete, attraverso apposita applicazione, sincronizzare l’overboard con il vostro cellulare e monitorare le prestazioni, la distanza e il consumo del mezzo di trasporto. Elegante in colore nero con le illuminazioni di sicurezza sulla parte posteriore e anteriore, è equipaggiato di due motori da 700 W per una velocità massima di 15 Km/h e piena autonomia di 20 Km con una sola ricarica. Predisposto di altoparlanti per avere uno speaker sempre a disposizione.

Specifiche tecniche

Brand: Bluewheel | Modello: HX310s | Peso massimo supportato: 100 Kg | Velocità massima: 25 Km/h | Funzionalità aggiuntive: Modalità Ecologica | Display: Assente | Peso: 9,2 Kg | Dimensioni: 49 x 25,5 x 26,5 cm | Materiale: Alluminio | Funzionalità Bluetooth: Attiva | Motore: 700 W

Bluewheel Skateboard Elettrico Elettrico HX310s, Scooter Elettrico a Due Ruote 6.5", Smart Self Balance Board Elettrico con Bluetooth Speaker, Funzione App e Fari a LED Induttivi CONTROLLO INTELLIGENTE E SICURO: Puoi controllare il tuo Self-Balance Board con l' App dal tuo smartphone. Rilevamento GPS, gestione regolabile autodiagnosi offrono gran sicurezza.

OTTIMA SICUREZZA: L'HX310s soddisfa i più elevati requisiti per gli standard di sicurezza. Con indicatore di livello della batteria integrato e segnali di avviso in caso di batteria debole.

ALTE PRESTAZIONI: 2 motori da 700W vi portano a destinazione in tutta sicurezza e rapidità. Con una velocità massima di 15 km/h, pneumatici in gomma piena antiforatura e un' autonomia fino a 15 km con una sola carica della batteria.

FUNZIONE AUTOBILANCIANTE: L'HX310s mantiene automaticamente l'equilibrio e offre un sicuro supporto per l'apprendimento rapido dello stile di guida. Perfetto per stare in piedi in equilibrio.

ALTOPARLANTI E LED INTEGRATI: E-balance scooter Self-Balance Board con bluetooth speaker integrato per portare la tua musica preferita sempre con te. Basta collegare lo smartphonetramite Bluetooth.

Citysports Monopattino Elettrico

Monopattino elettrico firmato City sport, è equipaggiato da un motore da 350 W con una velocità massima di 25 Km/h. Elegante in grigio con rifiniture in blu, può essere gestito tramite smartphone, che grazie alla connettività Bluetooth permette di monitorare il mezzo tenendo conto della distanza percorsa, la velocità massima e la modalità ecologica da utilizzare. Supporta un carico massimo di 120 Kg. Può essere ripiegato dopo l’uso.

Specifiche tecniche

Brand: Citysport | Modello: Monopattino elettrico | Peso massimo supportato: 120 Kg | Velocità massima: 25 Km/h | Funzionalità aggiuntive: Modalità Ecologica | Display: Assente | Peso: 12,4 Kg | Dimensioni: 110 x 52 x 17 cm | Materiale: Alluminio | Funzionalità Bluetooth: Attiva | Motore: 350 W | Batteria: 42 V, 1,5 A | Tempo di ricarica della batteria: 6 ore | Pneumatici: pneumatici in gomma da 8,5 pollici

CITYSPORTS Monopattino Elettrico con 8,5 Pneumatici, E-Scooter Pieghevole, Bluetooth e Batteria a Lungo Raggio, Scooter Elettrico per Adulti Ultraleggero,Monopattino Elettrico [PRESTAZIONI MAGNIFICHE] - Il motore da 350 W integrato nello scooter fornisce abbastanza potenza allo scooter elettrico, che consente di guidare lo scooter fino a un massimo di 25 km / h. E la batteria da 7,5 Ah assicura un lungo viaggio.

[DESIGN PORTATILE PIEGHEVOLE] - Come uno scooter portatile, è pieghevole e ultra leggero, lo stoccaggio è facile a casa o a mano quando necessario. Il telaio in alluminio è robusto. Il pneumatico in gomma da 8,5 pollici ha una migliore resistenza agli urti, anche su terreni difficili.

[FUNZIONE APP] - Scarica la nostra APP con il codice QR nel manuale utente e puoi connettere l'app al tuo smartphone tramite Bluetooth. L'APP è attualmente disponibile per le versioni IOS> 10.0 e Android <6.0 e verrà aggiornata regolarmente. Si prega di reinstallare APP dopo l'aggiornamento. Grazie all'APP, puoi controllare il percorso percorso, il cambio della modalità di velocità, le luci e l'indicazione del guasto.

[FRENI A DISCO EFFICIENTI E GUIDA SICURA] - Lo scooter elettrico CITYSPORTS dotato di un sistema di frenatura a disco può ridurre efficacemente la velocità in modo tempestivo e sicuro. Si prega di non frenare a fondo durante la guida ad alta velocità per evitare cadute. Le luci anteriori e posteriori consentono di guidare in sicurezza anche in ambienti bui.

[Bella ed eccellente esperienza di servizio] -L'alta qualità dello scooter ti darà un'esperienza di guida confortevole. È possibile scegliere tra due modalità di velocità in base alle esigenze. Ci impegniamo a offrirti una buona esperienza di acquisto e un eccellente servizio post-vendita nei nostri negozi.

Razor Power Core E90 Scooter Elettrico

Il modello della Razor, è un modello adatto per bambini e adolescenti per un carico massimo di 54 Kg. Proprio per la struttura, realizzata in acciaio con un design molto giovanile, può raggiungere una velocità massima di 16 Km/h con un’autonomia di circa 80′ minuti. Leggero e dinamico, senza la necessità di manutenzione continua.

Specifiche tecniche

Brand: Razor | Modello: Power Core E90 | Peso massimo supportato: 54 Kg | Velocità massima: 16 Km/h | Display: Assente | Peso: 9 Kg | Dimensioni: 84,5 x 20,5 x 43 cm | Materiale: acciaio | Funzionalità Bluetooth: Assente | Tempo di ricarica della batteria: 80 minuti | Acceleratore: a pulsante | Freno anteriore: manuale | Cavalletto: retraibile | Ruota anteriore: in uretano

Razor Power Core E90 scooter elettrico per bambini colore Rosa Età: 8+

Carico massimo: 54 kg

Peso del prodotto : 9 kg

Velocità fino a 16km/h

Fino a 80 minuti di uso continuo Offerta

