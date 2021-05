“I M Inter(Yes I M)” nuovo inno per lo Scudetto

Finalmente è stato scelto, dopo due settimane di indiscrezioni, l’inno che la società Inter ha fortemente voluto per festeggiare al meglio il suo 19° Scudetto

Continuano le novità extra campo per i neroazzurri che dopo aver cambiato il logo, portano allo stadio una nuova canzone dedicata alla vittoria del titolo di quest’anno: dopo un lungo ballottaggio con la canzone di Merk & Kremont e quella di Povia, la proposta reputata migliore è stata “I M Inter” scritta da Max Pezzali.

La versione è stata scritta anche da Claudio Cecchetto e Mirko Mengozzi( speaker dell’Inter e cantante per l’occasione), mentre la musica è di Renato Garretto e Dj Pitch. Il nuovo inno celebrativo ha risuonato al Meazza due volte già nella sfida contro la Roma andando ad accompagnare lo storico inno interista “C’è solo l’Inter” scritto da Elio che al momento rimane quello ufficiale.

Nonostante l’assenza di pubblico allo stadio per il Covid-19, sui social sono nate diverse discussioni sulla scelta della società visto che i tifosi e anche molti calciatori della stessa Inter avevano manifestato la propria preferenza per il pezzo di Merk & Kremont reputato più bello e soprattutto molto più giovanile.

Certamente il tema della modernità tiene banco da diversi mesi in casa Inter: nella serata di ieri è andata in scena anche la quarta maglia che ha separato i tifosi, tra l’altro sono in attesa delle maglie del prossimo anno.

