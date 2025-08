I 10 gol più belli mai segnati al 90’+ nei principali campionati europei

Nel calcio non esiste nulla di più esaltante di un gol realizzato oltre il novantesimo minuto. In quei secondi finali, il tempo sembra sospendersi, le emozioni si amplificano e il destino si può capovolgere con un singolo tocco. Alcuni gol nei minuti di recupero non sono solo decisivi, ma anche esteticamente magnifici. Ecco i dieci più belli e memorabili mai segnati nei maggiori campionati europei, dove bellezza e peso specifico si fondono in momenti che hanno fatto la storia.

Sergio Agüero contro il QPR (Manchester City, Premier League 2012)

Il 13 maggio 2012, il Manchester City è sotto 2-1 contro il QPR a pochi secondi dalla fine. Il titolo sembra destinato allo United. Ma al 92’ arriva il pareggio di Džeko. Poi, al 94’, nasce la leggenda: Balotelli cade ma serve Agüero, che salta un difensore e con un destro potente segna il 3-2. Un gol tecnicamente pulito, ma soprattutto epocale: ha consegnato al City il primo titolo dopo 44 anni, dando vita a uno dei momenti più iconici della Premier League.

Lionel Messi contro il Real Madrid (Barcellona, LaLiga 2017)

Nel Clásico del 23 aprile 2017, il punteggio è sul 2-2 e il Bernabéu è una polveriera. Al 92’, in contropiede, Sergi Roberto imposta, Jordi Alba serve Messi al limite e lui col sinistro batte Navas con un tiro rasoterra preciso. Poi alza la maglia mostrando il suo nome al pubblico madridista: un gesto diventato simbolo della sua supremazia. Il gol è un capolavoro di freddezza e velocità d’esecuzione, in uno dei momenti più tesi e seguiti della stagione.

Francesco Totti contro il Torino (Roma, Serie A 2015)

A 38 anni, Totti entra nel finale di Roma-Torino con i giallorossi sotto 1-2. Segna il pareggio su rigore al 87’, ma è al 94’ che realizza una delle sue perle più romantiche. Con una rovesciata da attaccante puro, sigla il 3-2 e corre sotto la Curva Sud. Non è solo un gol splendido per gesto tecnico: è un testamento d’amore al suo popolo, un momento di pura emozione che racchiude tutta la sua carriera.

Eden Hazard contro il Tottenham (Chelsea, Premier League 2016)

Il 2 maggio 2016, il Chelsea affronta il Tottenham con il Leicester in attesa del titolo. Hazard, entrato nel secondo tempo, riceve palla al limite al 91’, si accentra e con un destro morbido all’incrocio firma il 2-2. Un gol elegante, tecnico, che di fatto consegna il titolo ai ragazzi di Ranieri. Il tocco morbido e la parabola perfetta sono la firma di uno dei giocatori più stilosi della sua generazione.

Zlatan Ibrahimović contro il Marsiglia (PSG, Ligue 1 2015)

In un classico francese combattutissimo, Zlatan decide tutto nei minuti di recupero. Al 93’, dopo una mischia in area, si coordina con un’acrobazia laterale e colpisce al volo di destro con potenza e precisione. La palla si insacca sotto l’incrocio. L’esecuzione è tipica del suo repertorio: forza, tecnica e imprevedibilità. Il Parc des Princes esplode per uno dei gol più spettacolari dell’era moderna della Ligue 1.

Jude Bellingham contro il Getafe (Real Madrid, LaLiga 2023)

È la prima al Bernabéu per Jude Bellingham. Il Real è sull’1-1 e i minuti scorrono. Al 95’, una respinta corta favorisce il giovane inglese che controlla e batte il portiere con un tiro violento sotto la traversa. Oltre alla bellezza del gesto, colpisce la presenza mentale del ragazzo di 20 anni. È il gol che lo consacra subito come leader del nuovo corso madridista.

Fabio Grosso contro l’Inter (Palermo, Serie A 2004)

Prima che diventasse l’eroe del Mondiale 2006, Fabio Grosso siglava un gol meraviglioso in maglia Palermo contro l’Inter. Siamo al 91’ e da oltre 25 metri lascia partire un sinistro perfetto che si infila sotto l’incrocio. È un colpo da fuoriclasse, che anticipa il futuro: tecnica sopraffina, freddezza e senso del momento. Una rete che non solo decide il match, ma sorprende per la sua eleganza improvvisa.

Olivier Giroud contro lo Spezia (Milan, Serie A 2022)

Il Milan ha bisogno della vittoria per restare in corsa per lo scudetto. All’ultimo respiro, al 92’, Theo Hernández crossa e Giroud controlla spalle alla porta, si gira rapidamente e col mancino mette la palla all’incrocio. È un gol di pura classe da centravanti esperto, realizzato con estrema lucidità. Quella rete si rivelerà cruciale nella corsa tricolore dei rossoneri.

Dirk Kuyt contro il Galatasaray (Fenerbahce, Süper Lig 2012)

Nel derby di Istanbul, il clima è rovente. Il risultato è fermo, e la tensione alle stelle. Al 92’, un cross dalla destra trova Kuyt in tuffo: il colpo di testa è potente e chirurgico, il portiere battuto. Oltre alla spettacolarità del gesto tecnico, il gol è memorabile per il contesto: segnare nel finale nel derby più sentito della Turchia è qualcosa che ti rende immortale.

Alessandro Del Piero contro la Lazio (Juventus, Serie A 2007)

In una Juve appena risalita dalla Serie B, Del Piero vuole dimostrare che i bianconeri sono ancora tra i grandi. Contro la Lazio, al 93’, su punizione dal limite, Alex disegna una traiettoria imprendibile che si infila sotto l’incrocio. È un gol da maestro, uno dei più belli della sua carriera per eleganza e difficoltà. Eseguito in un momento decisivo, è un omaggio alla sua arte calcistica.

I minuti di recupero sono un territorio in cui la razionalità lascia spazio al cuore. I gol segnati al 90’+ non sono solo emozionanti, ma spesso racchiudono tutto il dramma, la bellezza e l’essenza del calcio. Questi dieci gol hanno saputo coniugare bellezza tecnica e significato storico, diventando veri e propri monumenti del gioco. Restano impressi non solo per come sono stati segnati, ma per ciò che hanno significato, trasformando il calcio in pura poesia.