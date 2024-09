Highlights e Video Gol Juventus-PSV 3-1: sintesi 17-09-2024

Il Risultato di Juventus-PSV 3-1, 1° giornata Champions League: i bianconeri esordiscono nel miglior modo possibile infliggendo una sconfitta pesante agli olandesi. Dopo un inizio titubante e con qualche grattacapo, la Juventus mette la freccia e segna due reti in cinque minuti chiudendo in seguito i conti a inizio ripresa.

Yildiz, McKennie e Gonzalez vanno in gol per la Juventus, mentre il PSV segna il gol della bandiera a tempo scaduto con Saibari.

Il prossimo appuntamento per i piemontesi e a Lipsia il 2 ottobre.

La Sintesi di Juventus-PSV 3-1

La partita inizia con una Juventus ordinata che non si lascia intimorire più di tanto dai tentativi del PSV e che colpisce al momento giusto e molto presto, al 21° minuto: Yildiz riceve palla da Gonzalez, rientra sul piede destro e inventa un tiro a giro che finisce all’incrocio dei pali.

Lo spettacolo bianconero prosegue e al 27°, dopo una gran parata di Drommel su McKennie e un tiro di Koopmeiners fuori di pochissimo, l’americano sfrutta un pallone messogli a disposizione dall’ottimo Gonzalez per inserirsi in area e battere a rete riuscendo, stavolta, a fare centro.

Il primo tempo non offre altre emozioni, mentre la ripresa inizia nel miglior modo possibile con la terza rete al 52°: dopo l’assist e l’impostazione che poi ha portato al secondo gol, Nico Gonzalez, ben escato da Vlahovic, si regala il primo gol in maglia bianconera presentandosi da solo al cospetto di Drommel, che deve nuovamente raccogliere il pallone dal fondo della rete.

Quel che accade poi non ha gran rilievo, essendo la partita ormai in ghiaccio. Ci sono i tentativi di Vlahovic di sbloccarsi, ma senza fortuna, mentre il PSV non può far altro che difendersi per evitare goleade.

Nel terzo e ultimo minuto di recupero, però, un rilassamento della difesa consente a uno dei subentrati dei biancorossi, Saibari, di battere l’inoperoso Di Gregorio con un bel diagonale di sinistro. Il match finisce qui.

Video Gol e Highlights di Juventus-PSV 3-1

Il Tabellino di Juventus-PSV 3-1

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti (57′ Danilo), Bremer, Cambiaso; Locatelli (57′ Thuram), McKennie (75′ Douglas Luiz), Gonzalez (69′ Weah), Koopmeiners, Yildiz (69′ Fagioli); Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

PSV (4-3-3): Drommel; Ledezma (86′ Nagalo), Flamingo, Boscagli, Dams (76′ Mauro Junior); Veerman (62′ Saibari), Schouten, Til (62′ Lang); Bakayoko, de Jong (76′ Pepi), Tillman. Allenatore: Bosz

Marcatori: 21′ Yildiz, 27′ McKennie, 52′ Gonzalez e 93′ Saibari

Arbitro: Hernandez

