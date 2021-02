Highlights Borussia Moenchengladbach-Manchester City 0-2: Video Gol, Sintesi e Tabellino 24-2-2021

Video Gol e Highlights Borussia Moenchengladbach-Manchester City 0-2, Andata Ottavi di finale Champions League: la sblocca Bernardo Silva, raddoppia Gabriel Jesus

Il Manchester City batte il Borussia Moenchengladbach alla Puskas Arena di Budapest, sul campo neutro in Ungheria, nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Non è bastata una prestazione discreta ai tedeschi, che forse hanno commesso troppe ingenuità in fase difensiva, risultando poco incisi in attacco, permettendo agli inglesi di ipotecare il passaggio del turno, a meno di clamorose imprese fra quindici giorni.

Borussia Monchengladbach-Manchester City, andata ottavi di finale Champions League, 24-02-2021.

Sintesi di Borussia Moenchengladbach-Manchester City 0-2

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, mentre i padroni di casa sono quasi perfetti in fase difensiva, visto che chiudono tutti gli spazi e sono compatti tra i reparti.

Gli ospiti fanno fatica a tirare, ma riescono a sbloccare il risultato al 29′ minuto trovando il gol del vantaggio al primo vero e proprio tiro in porta, il colpo di testa di Bernardo Silva sul cross di Cancelo.

I padroni di casa accusano un po’ il colpo, si abbassano un po’ troppo, risultano contratti, permettendo dunque agli ospiti di dominare a centrocampo, rendendosi ancora pericolosi con l’impreciso Cancelo.

Nel secondo tempo i padroni di casa provano ad alzare il baricentro e reagire, ma si sbilanciano troppo e lasciano praterie di cui gli ospiti sanno approfittare con grande maestria.

A divorarsi il gol del pareggio è Plea, che sfiora solo il palo sul cross di Zakaria.

Gol sbagliato, gol subito: regola 1.0 del Manuale del calcio. Infatti, al 65′ minuto gli ospiti trovano il gol del raddoppio con Gabriel Jesus, che sfrutta al meglio la sponda di Bernardo Silva sul cross di Cancelo.

Il secondo gol subito taglia definitivamente le gambe ai padroni di casa, che vanno in completa balia degli ospiti, che continuano a macinare gioco ed occasioni con Foden, impreciso sotto porta, e Mahrez, bravo Sommer.

Highlights e Video Gol di Borussia Moenchengladbach-Manchester City 0-2

Tabellino di Borussia Moenchengladbach-Manchester City 0-2

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (3-5-2): Sommer 6; Elvedi 5,5, Zakaria 6, Ginter 5,5; Lainer 6 (63′ Lazaro 5,5), Neuhaus 6, Kramer 5, Hofmann 5,5 (87′ Wolf s.v.), Bensebaini 5; Stindl 5,5 (74′ Embolo 5,5), Pléa 6 (63′ Thuram 5,5). All. Rose

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson 6,5; Walker 6,5, Ruben Dias 6, Laporte 6, Cancelo 7; Foden 6,5 (80′ Ferran s.v.), Rodri 6,5, Gündogan 6,5; Bernardo Silva 7, Gabriel Jesus 6 (80′ Aguero s.v.), Sterling 6 (69′ Mahrez 6). All. Guardiola

Gol: 29′ Silva (M), 65ì Jesus (M)

Assist: 0-1 Cancelo (M), 0-2 Silva (M)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

