Highlights Atletico Madrid-Chelsea 0-1: Video Gol, Sintesi e tabellino 23-2-2021

Video Gol e Highlights Atletico Madrid-Chelsea 0-1, Andata Ottavi di finale Champions League: meravigliosa la rete in rovesciata di Giroud che decide il match

Basta un gol, e che gol, al Chelsea per sbancare Arena Nazionale di Bucarest, nel campo neutro di Romania, contro l’Atletico Madrid nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

E’ una vittoria che potrebbe risultare decisiva per gli inglesi, che si portano in vantaggio nel doppio incrocio contro i madrileni, che hanno ancora speranze per rimontare e ribaltare il risultato tra due settimane nella sfida di ritorno.

Sintesi di Atletico Madrid-Chelsea 0-1

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre preferiscono difendersi compatti e tentare di ripartire in contropiede, nonostante abbiano tanta qualità in campo.

Meglio sicuramente gli ospiti, che si fanno vedere davanti con Marcos Alonso e Werner, ma è tutto troppo facile per Oblak.

Cambia poco il copione della partita nel secondo tempo, visto che sembra governare l’equilibrio in campo, ma crescono i padroni di casa, che non si limitano solo a difendere, ma provano anche ad attaccare in contropiede per approfittare del possesso palla abbastanza apatico degli ospiti.

Peccato, però, che Joao Felix e Saul Niguez sono molto imprecisi in fase di conclusione.

Al 69′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con la bellissima rovesciata di Giroud su una palla rimpallata in area di rigore dopo il cross dalla sinistra di Marcos Alonso e lunghissima revisione da parte del Var.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro, pressano più aggressivi, ma lasciano anche maggiori spazi agli ospiti, che si rendono pericolosi in contropiede, nonostante non riescano mai ad approfittarne.

Highlights e Video Gol di Atletico Madrid-Chelsea 0-1

Tabellino di Atletico Madrid-Chelsea 0-1

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Hermoso; Correa (82′ Dembélé), Saul (82′ Torreira), Koke, Lemar; Joao Felix (82′ Renan Lodi), Suarez. All. Simeone

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic (74′ Kanté), Marcos Alonso; Mount (74′ Ziyech), Werner (87′ Pulisic); Giroud (87′ Havertz). All. Tuchel

Arbitro: Felix Brych (Germania)

Gol: 71′ Giroud

Ammoniti: Mount, Marcos Llorente, Jorginho, Lemar

Espulsi: nessuno

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS