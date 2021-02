Highlights Atalanta-Real Madrid 0-1: Video Gol, Sintesi e Tabellino 24-2-2021

Video Gol e Highlights Atalanta-Real Madrid 0-1, Andata Ottavi di finale Champions League: espulso Freuler, segna Mendy

Il Real Madrid batte a fatica l’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Grandi rimpianti per i bergamaschi, che hanno dovuto arrendersi solo nel finale agli avversari al termine di una partita disputata in inferiorità numerica dal primo quarto d’ora del primo tempo, ma potranno ancora giocarsi il passaggio del turno tentando la grande impresa e la rimonta fra quindici giorni

Sintesi di Atalanta-Real Madrid 0-1

E’ una partita molto bella nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, cercando di fuggire dal pressing asfissiante dei padroni di casa, che accettano anche l’uno contro uno in fase difensiva.

Però, la partita cambia al 17′ minuto, quando l’arbitro è costretto ad espellere Freuler per fallo da ultimo uomo su Mendy al termine di una bellissima azione.

Con l’inferiorità numerica, i padroni di casa non possono fare altro che lasciare il pallino del gioco agli ospiti, che dominano a centrocampo con l’uomo in più e cominciare ad entrare in area di rigore contro avversari non abituati solitamente a difendere compatti dietro la linea della palla.

Gli ospiti si rendono pericolosi con gli imprecisi Isco e Modric, mentre Gollini alza la saracinesca su Vinicius e Asensio, compiendo nel finale un miracolo sul colpo di testa di Casemiro.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, caratterizzato dal monologo degli ospiti, che fanno valere la maggiore qualità e la superiorità numerica costringendo i padroni di casa all’arroccamento nella propria area di rigore.

Dopo un tentativo senza fortuna di Modric, a divorarsi il gol del vantaggio è Vinicius in area di rigore, mentre Isco e Kroos non trovano la porta e Gollini si fa trovare pronto sul tiro di Asensio.

Al 86′ minuto gli ospiti riescono ad avere ragione del muro difensivo avversario sbloccando il risultato con Mendy, che trova il gol del vantaggio con un bellissimo destro a giro da fuori area.

I padroni di casa non hanno le forze per reagire, rischiando addirittura il crollo totale nel finale sul tiro di Casemiro ribattuto provvidenzialmente dalla difesa.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Real Madrid 0-1

Tabellino di Atalanta-Real Madrid 0-1

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle (40′ st Palomino), De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel (11′ st Ilicic – 41′ st Malinovskyi), Zapata (30′ Pasalic). A disp.: Rossi, Sportiello, Sutalo, Lammers, Caldara, Ruggeri, Miranchuk. All.: Gasperini

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius (12′ st Mariano Diaz), Isco (31′ st Hugo Duro), Asensio (31′ st Arribas). A disp.: Lunin, Altube, Blanco, Chust, Gutierrez. All.: Zidane

Arbitro: Stieler (Germania)

Marcatori: 41′ st Mendy (R)

Ammoniti: Casemiro (R), Mendy (R), Gosens (A)

Espulsi: Al 17′ Freuler (A) per aver steso Vinicius lanciato a rete

Note:

