Helsinki-Roma, le dichiarazioni pre-partita di Mourinho: “Vogliamo restare in Europa League”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Europa League.

La Roma è pronta a scendere in campo in Finlandia per il match contro l’Helsinki che potrebbe valere la permanenza, o meno, dei giallorossi in questa competizione.

Josè Mourinho, in conferenza stampa, è convinto della sua squadra e si dice molto concentrato sulla partita e con la consapevolezza di dover vincere per non dipendere dagli altri.

Lo Special One urla a gran voce l’obiettivo: restare in Europa League e non scendere in Conference League, dove i giallorossi sono detentori del titolo.

La gara è cruciale ma avrà un imprevisto non da poco, ovvero il campo artificiale che viene considerato come un terreno che cambia totalmente lo sport e chi è abituato a giocare in questi tipi di campi è avvantaggiato.

Potrà essere la partita del riscatto per l’attacco? Mourinho lo spera ma in conferenza stampa il portoghese ci tiene a rimarcare il fatto che, nei momenti negativi, la colpa non è di un singolo ma della squadra.

L’Helsinki è una squadra che dispone del rispetto del mister capitolino che parla in maniera positiva anche del movimento scandinavo in generale, ma è ovvio che questo match, per la Roma, è da giocare e vincere perché un risultato diverso sancirebbe l’eliminazione dei giallorossi dalla Coppa.