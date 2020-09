Hellas Verona – Roma Diretta TV Streaming e Formazioni 19-09-2020

Hellas Verona Roma è l’anticipo delle 20:45 di sabato 19 settembre della 1° Giornata di Serie A 2020-2021 e sarà trasmessa in diretta tv e streaming in esclusiva su Dazn.

Alle 20:45 di sabato 19 settembre al Bentegodi a porte chiuse il Verona di Juric affronta la Roma di Fonseca per la 1° Giornata di Serie A.

Le due squadre iniziano la nuova stagione con obiettivi differenti: il Verona di Juric punta a confermare la salvezza mentre la Roma dopo il 5° posto della scorsa stagione vuole rientrare nelle prime 4 in classifica per ritornare nella Champions League che manca ormai da due anni.



L’Hellas Verona di Juric la scorsa stagione è stata la rivelazione del campionato chiudendo al 9° posto da neopromossa davanti a squadre più blasonate come Fiorentina, Parma e Bologna. Quest’anno per gli uomini di Juric non sarà per niente facile ripetersi.

La nuova Roma targata Friedkin arriva a Verona con un attacco rimaneggiato visto il serio infortunio a Zaniolo e la partenza di Dzeko alla Juventus non ancora rimpiazzata.

I giallorossi hanno vinto le due amichevoli giocate contro Sambenedettese e Frosinone e pareggiato contro il Cagliari.

Il Verona invece ha perso entrambe le due amichevoli disputate contro Gorica e Cremonese.

L’anno scorso nei due scontri diretti la Roma ha avuto sempre la meglio vincendo al Bentegodi 3 a 1 a dicembre e poi all’Olimpico 2 a 1 a luglio scorso.



Dove vedere Hellas Verona Roma in Diretta TV e Streaming live:

Hellas Verona Roma sarà trasmessa in diretta tv il 19 settembre, a partire dalle ore 20:45 sulla piattaforma Dazn.

Per tutti gli abbonati all’offerta Sky-Dazn la gara sarà visibile sul canale Dazn1.

Inoltre è possibile vedere Hellas Verona Roma in diretta streaming sull’applicazione DAZN su smart tv, pc, smartphone e tablet.

Probabili Formazioni di Hellas Verona Roma:

Juric manda in campo il suo Verona con il 3-4-2-1 con Silvestri in porta e nella difesa a 3 Cetin, Gunter ed Empereur. A centrocampo ci sono Veloso e Danzi al centr con Faraoni a destra e Dimarco a sinistra. In attacco Di Carmine punta centrale supportato da Barak e Tupta.

Fonseca conferma per la sua Roma il 3-4-2-1 che gli ha regalato risultati positivi nel finale della scorsa stagione permettendogli di chiudere al 5° posto.

In porta ci sarà Mirante e nella difesa a 3 Ibanez, Cristante e Mancini. A centrocampo ci saranno Diawara e Veretout in cabina di regia. A destra giochera Karsdorp mentre Spinazzola agirà sulla fascia sinistra. In attacco con la partenza di Dzeko ci sarà al suo posto Mkhitaryan come punta centrale supportato da Lorenzo Pellegrini e Carles Perez.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Empereur; Faraoni, Veloso, Danzi, Dimarco; Barak, Tupta; Di Carmine. All. Juric.

A disposizione: Berardi, Casale, Bocchetti, Almici, Lovato, Dawidowicz, Vitale, Tameze, Benassi, Zaccagni, Stepinski, Favilli.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Perez, Mkhitaryan. All. Fonseca.

A disposizione: Lopez, Boer, Santon, Calafiori, Kumbulla, Villar, Kluivert, Antonucci, Pedro, Dzeko.

ARBITRO: Chiffi di Padova

VAR: Irrati

Precedenti e Statistiche di Hellas Verona Roma:

L’anno scorso l’1 dicembre 2019 la Roma vinse a Verona per 3 a 1 con i gol di Kluivert, Perotti su rigore e Mkhitaryan.

I giallorossi non perdono contro il Verona in Serie A dal 1996 quando sulla panchina c’era Carlos Bianchi.

Da allora la Roma ha ottenuto contro il Verona 11 vittorie e 5 pareggi.

Sono in totale 57 i precedenti tra Roma e Verona in Serie A ed il bilancio è nettamente a favore dei giallorossi che hanno ottenuto 29 vittorie e 19 pareggi contro le 9 affermazioni scaligere.

L’ultimo precedente in Serie A all’Olimpico risale al settembre 2017 e la Roma vinse 3 a 0.

