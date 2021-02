Hellas Verona-Parma Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 15-2-2021

Due deluse dell’ultimo turno di campionato si sfideranno nel monday night che chiuderà la 22ma giornata di Serie A. Al Bentegodi, l’Hellas cerca punti importanti per la lotta all’Europa; il Parma rischia di vedere vicino lo spettro della retrocessione.

Verona-Parma, Giornata 22 della Serie A. Bentegodi, Lunedì 15 febbraio 20:45

Non è sicuramente un gran periodo per Hellas Verona e Parma, costrette a dover capitolare durante l’ultima giornata di campionato e bisognose di dover ritrovare un’identità che sembra persa.

La squadra di Juric è alla seconda sconfitta consecutiva e non ha ancora festeggiato nessun punto durante questo girone di ritorno. Il Verona ha faticato non poco ad arginare le sortite di Roma e Udinese e sta velocemente perdendo contatto nei confronti del gruppo che si sta giocando i posti per l’accesso in Europa.

L’ambizione dei veronesi è quella di trovare la forza per ambire almeno alla qualificazione alla nuova Conference League, ma per farlo dovrà ritrovare il ritmo giusto.

L’Hellas Verona ha sempre abituato a prestazioni di grande livello e, considerando il valore della rosa, un calo fisico e mentale è più che fisiologico. Ma in un campionato così strano e che si sta giocando punto su punto, è importante ritrovare la giusta via.

Lo dovrà fare anche il Parma, la quale crisi è incominciata, praticamente, da inizio campionato e che, ad oggi, è la penultima forza del campionato. La squadra di D’Aversa è poco incisiva in fase offensiva e in quella difensiva sembra fare acqua da tutte le parti.

I 3 gol subiti al derby contro il Bologna solo l’emblema di questa stagione. La prestazione generale non è stata da buttare, ma alla fine il passivo di 0-3 denota i pesanti limiti di questa squadra.

Gli emiliani hanno poco tempo per tornare ad imporre un gioco degno della permanenza in Serie A e la sfida di Lunedì sera al Bentegodi è il primo di tanti scontri che sanciranno il destino della squadra di D’Aversa.

Dove vedere Hellas Verona-Parma Diretta TV-Streaming

Sarà possibile vedere la sfida tra l’Hellas Verona di Juric e il Parma di D’Aversa il 15 febbraio 2021, alle ore 20:45, tramite l’app di DAZN, disponibile su tutte le piattaforme digitali, pc, smartphone, TIMVISION e tablet; oppure su DAZN1 visibile a tutti coloro che hanno un abbonamento Sky che comprende il pacchetto “Sport” e “Calcio” o attraverso l’abbonamento SkyQ-DAZN con il quale è possibile entrare nell’app di DAZN tramite il decoder.

La partita sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console videoludica come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Le ultime sulle formazioni di Hellas Verona-Parma

La squadra di Juric arriva al match contro gli emiliani con grande voglia di rivalsa, ma anche con un ridimensionamento delle idee di gioco.

Lasagna-Kalinic, non sembra poter funzionare ed ecco perchè si ritorna con l’assetto comprendente una sola punta e due trequartisti che verosimilmente saranno Barak e Salcedo.

Il Parma, invece, ha bisogno di gol davanti e spera di poterli trovare da Graziano Pellè, che dovrebbe partire titolare. Osorio e Gagliolo formeranno la coppia difensiva davanti a Sepe.

Probabili formazioni di Hellas Verona-Parma

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Ceccherini, Magnani; Lazovic, Ilic, Tameze, Dimarco; Barak, Salcedo; Kalinic

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Pellè, Gervinho

Precedenti e statistiche di Hellas Verona-Parma

L’andata si è risolta in favore del Parma per 1-0, decisivo il gol ad inizio match di Kurtic.

Il Verona è la terza miglior difesa del campionato con 23 gol, solo due settimane fa era la prima.

Nel gruppo delle prime 10, l’Hellas è la squadra che segna di meno.

Il Parma è il peggior attacco del campionato (14 gol) e la seconda peggior difesa (41 gol)

