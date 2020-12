Hellas Verona – Inter Diretta Tv-Streaming e probabili formazioni 23-12-2020

Mercoledì 23 dicembre alle ore 18:30 allo stadio Marcantonio Bentegodi si gioca Hellas Verona – Inter, gara valida per la 14° giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Dopo la vittoria casalinga contro lo Spezia, l’Inter cerca di chiudere il 2020 andando a caccia della settima vittoria consecutiva in campionato. I nerazzurri sono ospite del temibile Hellas Verona di Juric, reduce dal pari con la Fiorentina ma che sta conducendo un buon campionato, non lontano dai piazzementi europei. Solite assenze per Conte, Juric non avà Barak ancora squalificato ma recupera Di Carmine. Il match in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Ultima partita dell’anno per l’Inter prima della sosta natalizia e prima di tornare in campo nel 2021. Nell’ultimo impegno del 2020, i nerazzurri sono ospiti dell’Hellas Verona per andare alla ricerca della settima vittoria consecutiva e mettere pressione (e magari sorpassare) il Milan in testa, impegnato nel posticipo contro la Lazio. Un Inter brutta e poco serena nelle ultime uscite e poco supportata dal proprio tecnico, non sarà facile uscire coi 3 punti da Verona.

Un anno non da ricordare per l’Inter, arrivata seconda nello scorso campionato, perso la di Europa League e che ha fallito già un obiettivo in questa stagione, uscendo ai gironi di Champions League. Il 2021 dovrà essere per forza l’anno della svolta e dell’assalto al titolo, per non subire un altro grave ridimentsionamento.

L’Hellas Verona in questa prima parte di stagione si sta confermando come una delle realtà solide della Serie A. Squadra rivelazione dello scorso campionato, gli scaligeri continuano a offrire buon gioco e buone idee, sotto la guida di Juric. Dopo 13 giornate sono 20 i punti racimolati (5 vittorie, 5 pari, 3 KO), a -3 dalla zona Europa League.

Dopo Juventus e Napoli, l’Hellas è la difesa meno battuta del torneo (solo 12 gol subiti) e in questa stagione ha già fermato sul pari la Juventus allo Stadium per 1-1 e il Milan a San Siro sul 2-2 e battuto Lazio e Atalanta sempre in trasferta. Da segnalare anche il 3-0 ottenuto d’ufficio con la Roma.

Hellas Verona – Inter si giocherà mercoledì 23 dicembre alle ore 18:30, allo stadio Marcantonio Bentegodi. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (canale 202). La partita sarà disponibile anche in streaming per gli abbonati Sky su Sky Go e sulla piattaforma Now Tv.

L’ultimo precedente tra le due squadre giocato al Bentegodi, risale alla scorsa stagione di campionato. La partita terminò 2-2. Vantaggio di Lazovic nel primo tempo, nella ripresa la doppietta di Candreva portò in vantaggio l’Inter. Il gol di Veloso a poco dal termine fissò il risultato in parità. L’ultima vittoria dell’Inter sul campo del Verona, risale alla stagione 2017/2018 quando i nerazzurri si imposero 2-1 con reti di Borja Valero e Perisic.

Soliti indisponibili per Conte che non avrà Vecino, Nainggolan, Sanchez e Pinamonti. Per il resto rosa al completo e poche possiiblità di tunover. In difesa non ci saranno cambi con Handanovic, Bastoni, Skriniar, e de Vrij inamovibili. Così come in attacco obbligati Lukaku e Lautaro Martinez. Nessun cambio nemmeno sugli esterni, verso la conferma Young e Hakimi. Dubbi in mezzo dove gli unici sicuri sono Vidal (al posto di Gaglairdini) e Barella. Forte la candidatura da titolare per Sensi, al posto di Brozovic. Ennesima panchina per Eriksen.

Qualche assente per Juric che non avrà lo squalificato Barak e gli infortunati Ronaldo Vieira, Benassi, Kalinic e Favilli. Recuperato per la panchina De Carmine e ballottaggio davanti tra Salcedo e Colley. 3-4-2-1 confermato con Silvestri in porta, Ceccherini, Gunter e Dawidowicz in difesa. Veloso e Tameze in mediana, Dimarco e Faraoni sugli esterni. Lazovic e Zaccagni sulla trequarti.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): SILVESTRI, CECCHERINI, GUNTER, DAWIDOWICZ, DI MARCO, VELOSO, TAMEZE, FARAONI, LAZOVIC, ZACCAGNI, SALCEDO

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, BASTONI, DE VRIJ, SKRINIAR, YOUNG, BARELLA, SENSI, VIDAL, HAKIMI, LUKAKU, LAUTARO MARTINEZ

