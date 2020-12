Hellas Verona-Inter, conferenza stampa pre-partita Conte: “Verona squadra che ha già fermato diverse top, sarà dura”

Un Antonio Conte molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti i temi analizzati dal tecnico in vista del match che i suoi affronteranno contro l’Hellas Verona.

Sulla partita: “Affrontiamo una squadra che si presenta alla grande non solo per gli ottimi risultati contro le big del campionato, ma anche per il gioco che esprime. Faccio i miei più sentiti complimenti a Juric per l’ottimo lavoro che sta svolgendo”.

Summit pre 2021: “Sicuramente ci sarà un incontro con la società prima di ripartire con il nuovo anno. Dall’ultimo famoso meeting sono passati un po’ di mesi, un confronto ora è più che doveroso per capire come muoverci. Sanchez, ad esempio, per noi è un calciatore fondamentale e quando non c’è, cosa che capita spesso a causa degli infortuni, la cosa si sente e non va bene. Proveremo a migliorarci ancora”.

Futuro Inter: “L’obiettivo mio e della società è quello di voler riportare questa squadra tra i top club a livello mondiale. Deve essere poi la società a valutare il lavoro svolto da noi e dirvi se soddisfatta o meno dei passi in avanti fatti dalla squadra”.

Turnover e corsa al Milan: “I rossoneri stanno facendo molto bene in questo campionato, e per restare in scia dobbiamo dare il meglio contro il Verona. Non farò quindi troppi cambi di formazione, nonostante la stanchezza collettiva, perchè voglio che la squadra prenda una stabilità più definita”.

