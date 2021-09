Guarda Juventus – Chelsea in Diretta Streaming anche Gratuitamente su Prime Video

Come vedere Juventus – Chelsea in Diretta Streaming su Prime Video valida per la 2° Giornata della fase a gironi di Champions League 2021-2022.

Mercoledì 29 Settembre 2021 alle 21:00 all’Allianz Stadium di Torino ci sarà la grande sfida tra la Juventus di Massimiliano Allegri ed il Chelsea di Thomas Tuchel, il match sarà trasmesso in diretta Streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.

Juventus Chelsea sarà trasmessa in esclusiva in Diretta su Prime Video

Per vedere Juventus – Chelsea quindi bisogna registrarsi alla piattaforma Prime Video scaricando l’app sul proprio dispositivo oppure direttamente dal sito primevideo.com

I nuovi utenti che non hanno usufruito mai del servizio Prime Video e registrano un nuovo account potranno beneficiare di 30 giorni di utilizzo gratuito.

Scaduti i trenta giorni gratuiti però Prime si rinnova automaticamente quindi se non si desidera continuare bisogna disattivare il rinnovo automatico.

Una volta scaduto il periodo gratuito, il prezzo dell’abbonamento mensile è di 3,99 euro mentre quello per quello annuale è 36 euro.

La Juventus di Allegri dopo un inizio di stagione inaspettatamente complicato sembra aver trovato lucidità e risultati e viene da due vittorie consecutive in campionato contro lo Spezia in trasferta e contro la Sampdoria in casa entrambe di misura e sofferte per 3 a 2. Alle prime 4 giornate di campionato i bianconeri avevano ottenuto solo 2 punti frutto di 2 pareggi contro l’Udinese alla prima giornata ed il Milan alla 4° intervallate dalle due sconfitte contro l’Empoli ed il Napoli.

In Champions League la Juventus ha iniziato nel migliore dei modi andando a vincere alla prima giornata della fase a Gironi 3 a 0 contro il Malmo in Svezia grazie ai gol di Dybala e Morata. Proprio la coppia d’attacco protagonista in Svezia due settimane fa non potrà essere in campo questa sera perchè infortunati e Allegri sarà costretto ad affidarsi a Kean e Kulusevski come coppia d’attacco.

Dall’altro lato ci sarà il Chelsea di Thomas Tuchel Campione d’Europa e con tanta voglia di riscatto dopo la prima sconfitta stagionale subita per opera del Manchester City di Guardiola sabato scorso.

I Blues di Tuchel alla prima giornata di Champions League hanno battuto lo Zenit San Pietroburgo per 1 a 0 e cercheranno subito di prendersi il primatonello scontro diretto contro la Juventus.

Nonostante siamo solo alla seconda giornata di Champions League, questo è già una partita che può essere decisiva perchè la vincente di questa sfida potrebbe ipotecare il passaggio del turno come capolista.

Chi perderà, invece, sarà costretto ad inseguire e a tenersi stretto il secondo posto, lottando con lo Zenit, terzo incomodo per la qualificazione al prossimo turno.

Per questa sera all’Allianz Stadium sono attesi oltre 30.000 tifosi bianconeri ma chi non potrà andare allo stadio potrà godersi il match comodamente da casa.

Sarà Amazon Prime Video a trasmettere, in esclusiva, il big match Juventus – Chelsea, l’emittente ha infatti acquistato i diritti delle migliori 16 partite del mercoledì.

Come vedere Juventus Chelsea in Diretta Streaming su Prime Video:

Partita: Juventus-Chelsea

Juventus-Chelsea Data: Mercoledì 29 Settembre

Mercoledì 29 Settembre Orario: 21:00

21:00 Streaming: Amazon Prime Video

Il big Match Juventus – Chelsea sarà visibile in Diretta Streaming su Prime Video mercoledì 29 settembre alle 21:00.

Il match sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma Prime Video di Amazon tramite App scaricabile su dispositivi Android e iOS su smartphone, tablet, pc, smart tv, console.

Chi non è registrato a Prime Video potrà farlo subito seguendo questo link e beneficiare di 1 mese gratuito di abbonamento senza nessun vincolo (scaduti il mese gratis Prime si rinnova automaticamente se non si cancella l’iscrizione). Una volta scaduto il mese di prova gratuito, il prezzo mensile è di 3,99 euro mentre quello annuale è 36 euro.

Juventus – Chelsea potrà essere visto in diretta streaming gratis senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati ad Amazon Prime, il servizio di spedizioni rapide gratuite dell’e-commerce più famoso al mondo.

Quindi chiunque abbia un account Amazon Prime per i classici acquisti online può sfruttarlo per accedere a Prime Video e vedere dunque gratuitamente questa e le altre partite di Champions League che verranno trasmesse ogni mercoledì.

Basterà scaricare l’app e accedere a Prime Video col proprio account per trovare la partita tra i contenuti in evidenza.

Sarò possibile guardare la partita di Champions League anche in 4K se disponibile sul proprio dispositivo, nel menù di accesso (accanto al nome dell’evento) apparirà il logo con la scritta “UHD”, che identifica i contenuti visibili in 4K.

La Diretta pre partita di Juventus – Chelsea su Prime Video inizierà dalle 19:30 e ci sarà una grande squadra di commentatori ed esperti capitanata da Giulia Mizzoni sarà affiancata anche da Clarence Seedorf, Julio Cesar e Diego Milito in diretta dalle 19.30 dallo stadio San Siro.

La telecronaca di Juventus – Chelsea su Prime Video è a cura di Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Videoci sarà Gianpaolo Calvarese.

Inviata a bordo campo Alessia Tarquinio insieme a due nuovi arrivi del team cronisti: Fernando Siani e Alessandro Alciato.

Ad animare l’highlight show post-partita Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Claudio Marchisio.

Guarda su Prime Video il Big Match del Mercoledì di Champions League delle italiane

Probabili Formazioni di Juventus – Chelsea:

Allegri dovrà fare a meno della coppia d’attacco titolare Dybala e Morata usciti dal match contro la Sampdoria con problemi muscolari.

Allegri conferma per la sua Juventus il 4-4-2 con Sczesny in porta e linea difensiva a 4 formata da Bonucci e De Ligt cenctrali con Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra.

A centrocampo ci saranno Locatelli e Bentancur al centro con Chiesa a sinistra e Cuadrado a destra. La coppia d’attacco è formata da Kean e Kulusevski.

Tuchel schiera il suo Chelsea con il 3-5-2 con Mendy in porta e linea difensiva a 3 formata da Christensen, Rudiger e Thiago Silva.

Sulla fascia destra ci sarà Azpilicueta e Marcos Alonso a sinistra. In cabina di regia ci sarà Jorginho con ai lati Kovacic e Kante.

In attacco la coppia da incubo formata da Werner e Lukaku.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Kean, Kulusevski.

CHELSEA (3-5-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Kante, Alonso; Werner, Lukaku.

Precedenti e Statistiche di Juventus – Chelsea:

I precedenti tra Juventus e Chelsea in Champions League sono 4 ed il bilancio è perfettamente equilibrio con una vittoria per parte e due pareggi.

Negli ottavi di finale della Champions 2008-2009 c’è stata una vittoria del Chelsea in casa per 1 a 0 ed un pareggio a Torino per 2 a 2 e la Juventus fu eliminata.

Nella fase a Gironi 2012/2013 invece c’è stata la netta vittoria della Juventus per 3 a 0 ed un pareggio.

Anche nel 2012/2013 il Chelsea venne a Torino come campione d’Europa con Di Matteo in panchina e la Juventus spera che anche oggi potrà andare allo stesso modo di quella sera.

La Juventus ha perso solo una delle ultime 10 sfide giocate contro squadre inglesi nelle competizioni europee ed ha un ruolino di 5 vittorie e 4 pareggi. La sconfitta è arrivata proprio in quella più recente giocata contro il Manchester United nel novembre 2018.

