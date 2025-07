Il guaranà viene considerato un ottimo energizzante per il fisico e la mente, ma deve essere assunto attentamente. Scopriamo cos’è il guaranà e le sue proprietà.

La prima cosa da sapere è che il guaranà, pur essendo il frutto della pianta brasiliana Paullinia cupana, viene commercializzato sotto forma di estratto in polvere, capsule, bevande energetica (es. Guaraná Antarctica) o alimenti arricchiti.

I semi di guaranà frutto caratterizzati da esterno rosso e polpa biancastra, infatti, hanno un gusto amaro e per questo non vengono consumati come frutta fresca.

Per questo i semi di guaranà vengono raccolti, tostati e lavorati per produrre una polvere molto simile al caffè: marrone e ricca di caffeina (addirittura quattro volte di più del caffè stesso).

È per questo che il guaranà in polvere usato per compresse e capsule, il guaranà drink e gli integratori di guaranà verde (semi non torrefatti) sono finiti sotto i riflettori.

Guaranà: Proprietà e benefici

Sapere cosa contiene il guaranà può aiutare le sue proprietà e i suoi benefici: il guaranà ha effetti stimolanti ed energizzanti legati al mix di xantine metilate come la teofilina, la caffeina e la teobromina.

Inoltre la presenza di tannini e altri composti antiossidanti contribuisce a migliorare il benessere generale dell’organismo.

Ma a cosa serve il guaranà? Perché vale la pena conoscere le proprietà del guaranà?

Energizzante – La caffeina (chiamata guaranina) influenza il sistema nervoso centrale e migliora il livello di attenzione e concentrazione. Inoltre dona una sferzata di energia utile in caso di attività fisica.

– La caffeina (chiamata guaranina) influenza il sistema nervoso centrale e migliora il livello di attenzione e concentrazione. Inoltre dona una sferzata di energia utile in caso di attività fisica. Astringente – I tannini sviluppano un’azione astringente che si rivela utilissima in caso di diarrea.

– I tannini sviluppano un’azione astringente che si rivela utilissima in caso di diarrea. Anti piastrinico – Il suo potere anti piastrinico scongiura la formazione di coaguli nei vasi sanguigni responsabili di problemi cardiaci.

– Il suo potere anti piastrinico scongiura la formazione di coaguli nei vasi sanguigni responsabili di problemi cardiaci. Antiossidante – La presenza di sostanze antiossidanti assicura un’azione di contrasto ai radicali liberi che causano invecchiamento e malattie neurodegenerative.

– La presenza di sostanze antiossidanti assicura un’azione di contrasto ai radicali liberi che causano invecchiamento e malattie neurodegenerative. Dimagrante – Si può assumere guaranà per dimagrire ? Certo i suoi principi attivi stimolano il metabolismo basale e bruciano i grassi, ma non ha un effetto dimagrante in senso stretto.

– Si può assumere ? Certo i suoi principi attivi stimolano il metabolismo basale e bruciano i grassi, ma non ha un effetto dimagrante in senso stretto. Pro erezione maschile – La capacità vasodilatatrice della caffeina migliora l’afflusso di sangue nei distretti vascolari, migliorando l’erezione maschile.

Tipi di integratori

In commercio è possibile trovare il guaranà sotto forma di bibita, polvere, compresse, capsule e alimenti arricchiti (es. vodka guaranà).

Certo il guaranà come bevanda ha avuto successo, ma contiene troppi zuccheri semplici e additivi che attentano alla salute. Al contrario la polvere di guaranà è stata apprezzata perché pura e facile da aggiungere alle bevande o assumere sotto forma di compresse o capsule.

Da un lato il guaranà in polvere viene prodotto dalla lavorazione dei semi del guaranà pianta mentre dall’altro lato le capsule o le compresse contengono l’estratto in polvere (solitamente accompagnato da altri ingredienti come vitamine, minerali, maca e ginseng).

C’è da dire che il primo prodotto conserva un sapore amaro e a tratti legnoso mentre il secondo presenta un sapore neutro.

Quando prendere il guaranà?

Il guaranà può restituire effetti benefici diversi a seconda dell’obiettivo da raggiungere e delle esigenze individuali. Quando prendere il guaranà?

Sport – Gli sportivi possono usarlo per affrontare sessioni di allenamento estenuanti o recuperare più velocemente dopo uno sforzo intenso.

– Gli sportivi possono usarlo per affrontare sessioni di allenamento estenuanti o recuperare più velocemente dopo uno sforzo intenso. Dimagrire – Gli integratori a base di guaranà e tè verde sono perfetti per promuovere la diuresi e stimolare il metabolismo nell’ambito di una dieta dimagrante.

– Gli integratori a base di e tè verde sono perfetti per promuovere la diuresi e stimolare il metabolismo nell’ambito di una dieta dimagrante. Disfunzioni sessuali – Il guaranà ha effetti sessuali in quanto aumenta il flusso sanguigno all’organo genitale maschile e migliora l’erezione maschile. In più, se viene associato a ortica o citrullina, può anche migliorare il desiderio sessuale.

– Il ha in quanto aumenta il flusso sanguigno all’organo genitale maschile e migliora l’erezione maschile. In più, se viene associato a ortica o citrullina, può anche migliorare il desiderio sessuale. Pressione sanguigna – La sua capacità di influenzare il flusso sanguigno e ridurre la quota di colesterolo “cattivo” scongiura i problemi di pressione e altri eventuali disturbi.

– La sua capacità di influenzare il flusso sanguigno e ridurre la quota di colesterolo “cattivo” scongiura i problemi di pressione e altri eventuali disturbi. Concentrazione – Questo integratore si rivela un vero toccasana per sostenere i periodi di studio o lavoro intenso perché migliora la memoria e la concentrazione.

Per ottenere gli effetti desiderati sarebbe meglio sapere come si assumono gli integratori di guaranà, strizzando l’occhio alle indicazioni del produttore.

In linea di massima viene consigliata l’assunzione graduale a partire da una dose piccola all’inizio e cicli di 2-3 mesi alternati da periodi di pausa di qualche settimana.

Guaranà, ginseng e maca

Ma perché sceglierlo come energizzante? Le differenze tra guaranà, ginseng e maca su specie, zona di coltivazione, parte utilizzata e principi attivi possono aiutare a fare chiarezza.

Il guaranà è un cocktail di caffeina, teofilina, teobromina e tannini ricavato dai semi della pianta amazzonica Paulina cupana. La sua polvere dal sapore amarognolo e legnoso aumenta la forza fisica e stimola le attività cognitive.

Il ginseng viene prodotto dalla radice di Panax ginseng coreana, Panax quinquefolium americana ed Eleutherococcus senticosus siberiano e contiene ginsenosidi e panaxani nei primi due casi ed eleuterosidi ed eleuterani nell’ultimo caso. Ha un sapore dolciastro simile alla liquirizia. Non contiene caffeina, ma riesce ad aumentare la forza fisica e stimolare le funzioni cognitive. In più influenza i livelli glicemici.

Infine la maca viene ricavata dalla radice di Lepidium meyenii che cresce nelle Ande peruviane e contiene macaeni, macamidi, glucosinolati e polifenoli. Solitamente ha un gusto tendente al piccante. È capace di aumentare la forza fisica, alleviare i sintomi della menopausa e influire sui livelli di zucchero nel sangue.

Guaranà e caffè

Il tratto distintivo del guaranà è il suo contenuto di caffeina o meglio guaranina decisamente superiore rispetto alla caffeina contenuta nel caffè (fino a quattro volte di più).

In più la guaranina viene assorbita dal corpo molto più lentamente della caffeina del caffè e per questo riesce ad avere un effetto stimolante prolungato.

Guaranà: Controindicazioni ed effetti collaterali

Il guaranà integratore non è privo di effetti collaterali e controindicazioni, specialmente se si eccede nelle dosi.

Tra gli effetti collaterali più comuni ci sono insonnia, nervosismo, nausea, mal di testa, tachicardia, alterazioni della pressione sanguigna e acidità di stomaco.

Semaforo rosso per chi soffre di ipertiroidismo (potrebbe sollecitare l’attività tiroidea), cardiopatia (potrebbe aumentare la frequenza cardiaca), gastrite (aumenta l’attività intestinale), insonnia (sollecita il sistema nervoso) e trattamenti farmacologici (potrebbe interagire con i principi attivi).

Come scegliere il guaranà integratore

Per trovare un valido integratore di guaranà è necessario valutare alcuni aspetti, primi tra tutti la concentrazione di caffeina e l’elenco degli ingredienti.

Concentrazione di caffeina – Il contenuto di caffeina è compresa tra 12-198 mg, ma sarebbe meglio rimanere tra i 12 e 16 mg se si soffre di sensibilità alla caffeina.

– Il contenuto di caffeina è compresa tra 12-198 mg, ma sarebbe meglio rimanere tra i 12 e 16 mg se si soffre di sensibilità alla caffeina. Altri ingredienti – Alcuni integratori di guaranà contengono altri ingredienti: maca, ginseng, minerali, vitamine, taurina, pappa reale e altri. Ogni formula è pronta a soddisfare esigenze diverse, ma l’essenziale è evitare prodotti contenenti zuccheri semplici e coloranti artificiali.

– Alcuni contengono altri ingredienti: maca, ginseng, minerali, vitamine, taurina, pappa reale e altri. Ogni formula è pronta a soddisfare esigenze diverse, ma l’essenziale è evitare prodotti contenenti zuccheri semplici e coloranti artificiali. Forma di commercializzazione – La scelta tra guaranà in polvere , compresse, capsule o bibite dipende dalla modalità di assunzione: la forma giusta è quella più facile da assumere.

– La scelta tra , compresse, capsule o bibite dipende dalla modalità di assunzione: la forma giusta è quella più facile da assumere. Gusto – Il guaranà in polvere ha un sapore amaro e legnoso mentre le compresse e le capsule hanno un sapore neutro.

– Il ha un sapore amaro e legnoso mentre le compresse e le capsule hanno un sapore neutro. Certificazioni – Le certificazioni sono importanti se si vuole trovare un prodotto vegan, considerando che l’involucro di compresse e capsule potrebbe contenere sostanze di origine animale.

Migliori integratori di guaranà su Amazon

Meglio il guaranà sotto forma di polvere, compresse, capsule o bibite? Dipende dalle esigenze personali, ma sarebbe meglio tenere d’occhio le linee guida su come un valido integratore.

Dove si trova il guaranà? È possibile acquistarlo nei negozi specializzati, ma l’acquisto online su Amazon offre accesso a un vasto catalogo corredato di schede informative e recensioni vere.

Per facilitarvi la scelta del miglior integratore di guaranà su Amazon abbiamo raccolto alcuni dei prodotti più apprezzati dai consumatori.