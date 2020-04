Guangzhou Evergrande: stadio a loto da 100 mila posti e 1,7 miliardi di dollari

Il Guangzhou avrà un nuovo stadio a forma di loto che potrà accogliere fino a 100 mila spettatori. Per la sua costruzione, il gruppo Evergrande proprietario del club sborserà circa 12 miliardi di yuan, ovvero 1,7 miliardi di dollari.

Nascerà in Cina uno degli stadi più capienti al mondo e sarà di proprietà del Guangzhou, squadra della Chinese Super League guidata dal nostro Fabio Cannavaro. L’agenzia Xinhua ha annunciato che lo stadio potrà accogliere fino a 100 mila spettatori e occuperà una capienza di 150 mila metri quadrati.

Lo stadio avrà una forma unica, essendo stato progettato per avere l’aspetto di un fiore di loto. Il gruppo Evergrande, proprietario del club che dà anche il nome al club cinese, sborserà circa 12 miliardi di yuan per la costruzione dell’impianto, vale a dire circa 1,7 miliardi di dollari.

Una cifra gigantesca per quello che sarà uno degli impianti più grandi al mondo. Lo stadio, come annunciato dal presidente del gruppo Evergrande Xia Haijun, sarà pronto per la fine del 2022 e potrebbe ospitare la cerimonia di apertura della Coppa d’Asia del 2023, in programma proprio in Cina.

Il presidente Xia Haijun ha poi dichiarato come la Cina non abbia intenzione di fermarsi solo allo stadio del Guangzhou: “Costruiremo altri tre o cinque stadi di alto livello per il calcio professionistico con capacità da 80 a 100 mila posti in Cina”.

Questi progetti ribadiscono ancora una volta tutta la voglia della Cina di mostrare la sua grande potenza dal punto di vista economico. Il paese asiatico, tuttavia, ora vuole di più e spera di crescere anche dal punto di vista sportivo dove sono arrivate pochissime gioie.

