Griglia di Partenza Gran Premio di MotoGP d’Austria 2020

Nelle Qualifiche in vista del Gran Premio d’Austria di MotoGP sul circuito del Red Bull Ring Maverick Vinales con la sua Yamaha conquista la pole position precedendo la Ducati di Jack Miller di 68 millesimi ed il leader del mondiale Fabio Quartararo autore del 3° tempo. Per Maverick Vinales si tratta della 10° pole position in carriera.

Apre la seconda fila Andrea Dovizioso con la Ducati ufficiale autore del 4° tempo con a fianco Pol Espargaro e Joan Mir.

In terza fila in griglia di partenza ci saranno Franco Morbidelli, Alex Rins e Johann Zarco.

In quarta Nakagami, Oliveira e un Valentino Rossi poco brillante, dopo aver fatto un mezzo miracolo per superare il taglio a fine Q1.

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 307.6 1’23.450

2 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 315.7 1’23.518 0.068 / 0.068

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 305.9 1’23.537 0.087 / 0.019



4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 313.0 1’23.606 0.156 / 0.069

5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 310.3 1’23.612 0.162 / 0.006

6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.6 1’23.673 0.223 / 0.061



7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 305.0 1’23.719 0.269 / 0.046

8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.5 1’23.731 0.281 / 0.012

9 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 310.3 1’23.828 0.378 / 0.097



10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 309.4 1’23.872 0.422 / 0.044

11 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 310.3 1’23.939 0.489 / 0.067

12 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 304.2 1’23.995 0.545 / 0.056



13 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 308.5 1’23.915 0.050 / 0.024

14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 312.1 1’24.151 0.286 / 0.236

15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 309.4 1’24.228 0.363 / 0.077

16 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 308.5 1’24.405 0.540 / 0.177

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 305.9 1’24.485 0.620 / 0.080

18 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 309.4 1’24.490 0.625 / 0.005

19 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 310.3 1’24.662 0.797 / 0.172

20 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 309.4 1’24.831 0.966 / 0.169

21 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 306.8 1’25.287 1.422 / 0.456

22 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 309.4 1’25.431 1.566 / 0.144

