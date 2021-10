Come vedere il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 sul “Circuito delle Americhe” in Diretta Tv e Streaming: Orari prove libere, qualifiche e Gara.

Dopo il gran premio di Turchia che ha visto ancora una volta uno stravolgimento in testa alla classifica iridata (Verstappen di nuovo al comando davanti ad Hamilton), la Formula 1 fa tappa nelle Americhe nel circuito situato nella località di Austin.

In una stagione davvero spettacolare, ricca di suspense e continui colpi di scena. La RedBull di Max Verstappen e la Mercedes di Lewis Hamilton continuano a scavalcarsi. Verstappen è arrivato secondo, mentre i suo rivale è dovuto partire in undicesima posizione causa modifica del motore turbo V6 (non la parte ibridia) a seguito di un’allarme di affidabilità emerso nella gara precedente a Sochi. L’olandese, quindi, è tornato in testa al mondiale con sei punti di vantaggio sul campione del mondo inglese.

Dopo che a causa della pandemia l’edizione del Gran Premio degli Stati Uniti nel 2020 è stata cancellata, quest’anno si ritorna a correre. Il circuito di Austin è stato introdotto nel calendario a partire dal 2012, dopo la sua costruzione durata diverso tempo e non senza polemiche al riguardo. Prima l’America aveva ospitato la Formula 1, ma in circuiti differenti. Agli inizi del mondiale la corsa venne disputata sul circuito delle 500 miglia di Indianapolis. Verso gli anni Sessanta e oltre il circuito cambiò sede più volte, passando attraverso diverse città del Nord America come Las Vegas, Detroit, Dallas e Phoenix. Dopo un progetto di girare in senso contrario nel tracciato delle 500 miglia, ecco che si arriva ai giorni nostri.

Dal 2012 ben sei edizioni sono andate a piloti della Mercedes, segno indiscutibile del dominio del team anglo-tedesco. In mezzo ci sono le due vittorie di Vettel nel 2013 a guida Red Bull e Raikonnen sulla Ferrari nel 2018.

La giovane età del tracciato, circa dieci anni, non consente voli storici ad anni gloriosi. Fino ad ora è stato un dominio anglo-tedesco. Il futuro per il Gran Premio degli Stati Uniti è ancora tutto da scrivere

Orari e Diretta TV del Gran Premio degli Stati Uniti 2021

Come sempre, il week-end si dividerà in 3 giornate di corsa. Due libere si terranno venerdì 22 ottobre, mentre la terza prova libera ci sarà sabato 23 ottobre. Sempre lo stesso giorno, ci saranno le qualifiche ufficiali che stabiliranno la griglia di partenza. Mentre il via al Gran Premio ci sarà domenica 24 alle ore 21:00. Le tre sessioni di libere, le qualifiche e la gara verranno trasmessi su Sky Sport F1, mentre per chi volesse seguire le qualifiche e la gara in chiaro, può farlo sempre in diretta su Tv8.

Venerdì 22 ottobre 2021 (PROVE LIBERE)

17.30-18.30: Prove libere 1 Gp Stati Uniti

22.00-22.00: Prove libere 2 Gp Stati Uniti

Sabato 23 ottobre 2021 ( PROVE LIBERE E QUALIFICHE)

18.00-19.00: Prove libere 3 Gp Stati Uniti

23.00-24.00: Qualifiche GP Gp Stati Uniti

Domenica 24 ottobre

21.00: Gara GP Stati Uniti

Orari Tv8 (Diretta)

Sabato 19 giugno

Ore 23.00-24.00 Qualifiche Gp Stati Uniti

Domenica 24 ottobre

Ore 21.00 Gp Stati Uniti

Caratteristiche del Circuito delle Americhe

Il tracciato statunitense presenta una lunghezza di 5 513 metri, con ben 20 curve. La sua altitudine è pari a circa 41 metri, presenta una sede stradale molto larga per permettere ai piloti diverse traiettorie. Il record di questo tracciato è stato stabilito da Valeri Bottas su Mercedes nella stagione 2019 con 1’32″029



Il tracciato presenta traiettorie in salita, con gradiente superiore all’ 11% nella prima parte per arrivare alla curva 1. Quindi discesa e veloci curve ad S per arrivare alle curve intermedie del tracciato. Dopo di che un lungo rettilineo di circa 1 km per immettersi nella forte frenata successiva e l’immissione nella parte finale del tracciato. Lo scorso anno, precisamente il 19 dicembre 2020, la prima curva venne ribattezzata “Big Red” in onore del cofondatore Red McCombs.







