Gran Premio del Messico 2021 di Formula 1 sul circuito Hermanos Rodríguez. Come vederlo in Diretta Tv e Streaming: Orari prove libere, qualifiche e Gara.

Dopo il Gran Premio degli Stati Uniti, la Formula 1 fa tappa sempre in America, ma nella zona centrale, precisamente sul circuito Hermanos Rodriguez del Messico.

In una stagione che sta regalando molti colpi di scena agli appasionati, si rinnova anche per questo week-end il duello fra la RedBull di Max Verstappen e la Mercedes di Lewis Hamilton. Nell’ultimo Gran Premio, grazie ad una migliore strategia al cambio gomme, il pilota olandese è riuscito a mantenere la prima posizione. La sua gara, però, non è iniziata nel migliore dei modi, visto che si è visto sorpassare dal suo rivale Hamilton già nelle prime curve.

L’Hermanos Rodriguez è un circuito automobilistico situato in un parco cittadino alla periferia della capitale messicana ed ha ospitato una tappa della Formula 1 a fasi alterne: dal 1963 al 1970, dal 1986 al 1992 e dal 2015 al 2019. Anche questo tracciato, come tanti altri, l’anno scorso ha dovuto fare i conti con il Coronavirus e non si è potuto disputare. Quest’anno sarà per la prima volta intitolato come Gran premio di Città del Messico.

Un circuito molto pericoloso dato che si possono toccare velocità elevate. Nel rettilineo conclusivo del tracciato le monoposto fiorano i 370 km/h. Questo lo rende uno dei tracciati più veloci del mondiale, a livello di velocità di punta. Inoltre c’è da tenere in considerazione l’altitudine a cui è posto. Questo aspetto crea non pochi problemi, la rarefazione dell’aria porta a difficoltà per quanto riguarda l’areodinamicità e le prestazioni dei motori.

Il record assoluto del tracciato in prova è stato stabilito da Max Verstappen due anni fa, con il tempo di 1’14″758. Mentre in gara, il più veloce di tutti è stato Valeri Bottas, il quale ha fermato il cronometro in 1’14” 741.

Max Verstappen ha vinto il Gp del Messico nel 2017 e nel 2018. Fonte: https://www.publicdomainpictures.net/

Orari e Diretta TV del Gran Premio del Messico 2021

Come sempre, il week-end si dividerà in 3 giornate di corsa. Due libere si terranno venerdì 5 novembre, mentre la terza prova libera ci sarà sabato 6 novembre. Sempre lo stesso giorno, ci saranno le qualifiche ufficiali che stabiliranno la griglia di partenza. Mentre il via al Gran Premio ci sarà domenica 6 novembre alle ore 20:00. Le tre sessioni di libere, le qualifiche e la gara verranno trasmessi su Sky Sport F1, mentre per chi volesse seguire la gara in chiaro, può farlo in differita su Tv8.

Venerdì 5 novembre 2021 (PROVE LIBERE)

Ore 18.30-19.30: Prove libere 1 GP del Messico

Ore 22.00-22.30: Prove libere 2 GP del Messico

Sabato 6 novembre 2021 (PROVE LIBERE e QUALIFICHE)

Ore 18.00-19.00: Prove libere 3 GP del Messico

Ore 21.00-22.00: Qualifiche GP del Messico

Domenica 7 novembre 2021 (GARA)

Ore 20.00 Gara GP del Messico

Orari Tv8 (Differita)

Sabato 6 novembre

Ore 23.50 qualifiche GP Messico

Domenica 7 novembre

Ore 23.50 GP Messico

Caratteristiche del Circuito Hermanos Rodriguez

Il circuito messicano è intitolato alla memoria di due fratelli, i Rodriguez (Ricardo e Pedro), scomparsi prematuramente entrambi per incidenti di pista. La Formula 1 ha trovato casa in Messico per diverse stagioni, a partire dal 1963 fino al 1992, per poi prendersi una lunga pausa fino al 2015, anno di riproposizione della gara.

ll circuito Hermanos Rodriguez Fonte: Wikipedia

Una caratteristica fondamentale da tenere conto è la sua altitudine rispetto al livello del mare. Infatti è collocato ad un’altezza di 2.229 metri, oltre ad avere un lungo rettilineo nel quale le vetture raggiungo la velocità ragguardevole di 370 km/h. Il percorso misura 4,304 km per un totale di 71 giri.

