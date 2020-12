Gran Galà AIC per la Serie A 2019-2020: tutti i candidati

Gran Galà 2020 candidati. Si svolgerà la decima edizione del grande riconoscimento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori. Sarà un’edizione diversa da solito visto che non ci sarà nessuna premiazione per i calciatori. La consueta serata , con tutti i giocatori presenti, non si svolgerà per via della pandemia di Covid. Tanti big proposti ma anche diverse assenze importanti. Tra queste quella di De Ligt escluso dai candidati in difesa.

Anche quest’anno si svolgerà la consueta edizione del Gran Galà 2020. Infatti si voterà la migliore formazione con i protagonisti della scorsa edizione di Serie A 2019-20. I calciatori verranno divisi in base al loro ruolo e verrà decretato il miglior di ciascuno di esso. Ci sarà anche una sezione dedicata ad allenatori, arbitri e anche alla migliore società dell’edizione passata.

A deciderlo ci sarà una giuria importante composta da ex calciatori, arbitri e anche giornalisti. Per via del Covid, però, non ci sarà nessuna premiazione ma i riconoscimenti verranno consegnati direttamente all’interessato.

Gran Galà 2020 candidati , Lukaku sfida Dybala e Ronaldo

I riflettori saranno puntati tutti in attacco dove ci sono nomi d’eccellenza. Romelu Lukaku dell‘Inter ma anche Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo della Juventus. Sarà una sfida molto aperta considerando che tra i candidati ci sono anche Zlatan Ibrahimovic del Milan e Josip Ilicic dell’Atalanta.

A porta, invece, se la giocheranno Samir Handanovic, Gianluigi Donnarumma e Wojciech Szczesny. Sfide più aperte a centrocampo e difesa dove ci sono molti più nomi. Theo Hernandez, Francesco Acerbi e anche Sergej Milinkovic-Savic, solo per citarne alcuni.

Molto difficile scegliere chi ha impattato meglio nella scorsa edizione. Tra i grandi esclusi, però, c’è anche Matthijs De Ligt che non è stato scelto tra i difensori migliori.

Una premiazione anche al miglior arbitro tra Gianpaolo Calvarese, Daniele Orsato e Gianluca Rocchi. Verrà scelta anche il club che più ha sorpreso tra Atalanta, Juventus e Lazio così come anche il miglior tecnico.

L’elenco completo dei candidati per ruolo

Portieri

Gianluigi Donnarumma (Milan) – Samir Handanovic (Inter) – Wojciech Szczesny (Juventus)

Difensori

Francesco Acerbi (Lazio) – Leonardo Bonucci (Juventus) – Juan Cuadrado (Juventus) – Stefan De Vrij (Inter) – Giovanni Di Lorenzo (Napoli) – Robin Gosens (Atalanta) – Hans Hateboer (Atalanta) – Theo Hernandez (Milan) – Kalidou Koulibaly (Napoli)

Centrocampisti

Sofyan Amrabat (Hellas Verona) – Nicolò Barella (Inter) – Rodrigo Bentancur (Juventus) – Alejandro Gomez (Atalanta) – Dejan Kulusevski (Parma) – Manuel Locatelli (Sassuolo) – Luis Alberto (Lazio) – Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) – Miralem Pjanic (Juventus)

Attaccanti

Paulo Dybala (Juventus) – Zlatan Ibrahimovic (Milan) – Josip Ilicic (Atalanta) – Ciro Immobile (Lazio) – Romelu Lukaku (Inter) – Cristiano Ronaldo (Juventus)

Allenatori

Roberto De Zerbi (Sassuolo) – Gian Piero Gasperini (Atalanta) – Simone Inzaghi (Lazio)

Arbitri

Gianpaolo Calvarese – Daniele Orsato – Gianluca Rocchi

Società

Atalanta – Juventus – Lazio

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS