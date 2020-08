GP Spagna 2020, Qualifiche: Hamilton ancora in pole

Al via le Qualifiche del GP di Spagna 2020. é dal lontano 2012 che la Mercedes domina anno dopo anno in Spagna e la tradizione continua con Lewis Hamilton. é da tempo che rivediamo sempre lo stesso “podio”, lo stesso, fra le altre cose, della gara dell’anno scorso. hamilton primo, Bottas secondo e Verstappen terzo. Molto male invece le Ferrari, con Vettel solo undicesimo per due millesimi e Leclerc è 9, a pochissimi millesimi di distanza dal sesto posto.

Millesimi di secondo. Quanto è uno? Un soffio, un solo istante che scorre veloce nel tempo e che tuttavia conta tanto, quasi una vita. Per qualche millesimo di secondo Hamilton è primo, Bottas invece è secondo. Verstappen è terzo e ha dichiarato però che di più non avrebbe potuto ottenere dall’auto in qualifca.

Millesimi, come solo due hanno fatto la differenza per Sebastian Vettel che si è precluso la chance di girare ancora nell’ultima sessione delle qualifiche. Invece, il pilota della Ferrari partirà undicesimo. Tuttavia, perlomeno, il tedesco potrà scegliere le gomme con cui effettuare la partenza in gara. In quarta posizione invece troviamo Perez, più combattivo che mai dopo aver perso gli ultimi due Gran Premi a causa del Covid-19 che lo ha contagiato, anche se fortunatamente nella forma più lieve.

Dietro il messicano c’è il suo compagno di squadra Lance Stroll, seguito da Alex Albon. Settime e ottave le due McLaren, con la monoposto di Carlos Sainz che precede di Lando Norris. Leclerc, invece, è davanti solo a Gasly. Mentre Hamilton ha coronato la 100° pole della Mercedes, Vettel faceva fatica con la sua SF1000. Anche Leclerc, infatti, ha guidato una macchina lenta, che manca nel motore.

Alla SF1000 manca qualcosa. Questo si evince dal fatto che la pista del Montmelò è una piena di carico aerodinamico, ed entrambe le vetture rosse hanno faticato non poco a correre su quella pista.

