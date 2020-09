GP di Toscana 2020 : Dichiarazioni Mercedes

Il GP di Toscana 2020 ha visto ancora una volta vincere le due Mercedes in una gara unica, piena di sorprese.

Credits: Mercedes AMG

GP Toscana 2020 per la Mercedes

Questa gara si è rivelata ancora più folle di Monza, nonostante la fine stavolta sia stata ben più prevedibile. Lewis Hamilton ha parlato della sua impressione del Gran Premio, definendolo folle e stancante ma unico.

Su tre inizi- avvenuti nel corso di un’unica gara- l’inglese è riuscito a dominare, prendendo bene l’ultimo:

“Oggi è stata una delle giornate più impegnative, fisicamente e mentalmente, che abbia mai vissuto – ha commentato a fine giornata l’astro della Mercedes – sono esausto, ma è fantastico vincere una gara così folle. Mi è sembrato di affrontare tre gare in un giorno. La fuori è stata dura: questa pista è fenomenale e Valtteri mi ha spinto al massimo, quindi non è stato per niente facile. Con tutte le ripartenze e la concentrazione necessaria, è stata davvero dura“. Dopodichè Hamilton si è messo ad analizzare la sua domenica, incominciando a pensare al primo inizio, non propriamente eclatante: “La prima partenza non è stata fantastica e ho perso la posizione con Valtteri, ma poi la seconda volta è andata meglio e ho ripreso la testa. Da quel momento ho avuto un comodo vantaggio, ma poi c’è stata un’altra bandiera rossa“.

Valtteri Bottas: “Ho avuto poche chances”

Valtteri Bottas ha cercato di vincere la gara passando il compagno di squadra all’inizio. Alla fine però il finlandese ha dovuto cedere il passo a Hamilton, arrivando secondo.

“Sembra di aver fatto tre gare oggi ed è stata davvero dura – ha commentato Valtteri alla fine del Gran Premio – La prima parte del Gran Premio è andata bene per me però è stata anche troppo breve. Ho avuto una partenza da sogno e ho mantenuto la mia posizione al primo riavvio della Safety Car. Una volta che ho perso la posizione con Lewis alla seconda partenza, è stato davvero difficile recuperarla. Ho fatto tutto quello che potevo e stavo spingendo molto forte, soprattutto nello stint centrale, in modo da poter mantenere la distanza. Ma quando sei dietro, devi far scivolare di più la macchina e questo consuma le gomme. Non ci sono state molte opportunità una volta che ho perso la testa della gara, ma è così che va. Devo solo continuare a spingere e cercare di migliorare, ed è quello che farò”.

