GP Belgio 2020, FP2 Verstappen davanti a Ricciardo e Hamilton

I risultati delle FP2 del GP del Belgio 2020 sono a dir poco sorprendenti. Infatti, a spuntarla sulle due Mercedes è stato ancora una volta Max Verstappen. Il giovane olandese è stato seguito da Daniel Ricciardo e solo terzo Lewis Hamilton. Le Ferrari sono ancora una volta molto, ma molto lente.

Max Verstappen arriva primo. Fonte: F1.com

GP Belgio 2020: FP2 a sorpresa

Max Verstappen è un pilota tutto d’un pezzo, questo lo si sapeva. é dall’inizio del 2020 che questo ragazzo olandese sta dimostrando di avere carattere ed iniziativa e grazie all’ottimo feeling che ha con la sua RB16 sta cercando di rompere la monotonia dell’inno tedesco sul podio. Chi stupisce è invece Daniel Ricciardo. L’australiano, infatti, riesce a portare la sua Renault in seconda piazza davanti al ben più blasonato Lewis Hamilton. Un’altra sorpresa è il pilota che finisce quarto. Ci si aspetterebbe a questo punto di vedere Bottas ma c’è l’altra Red Bull di Alex Albon. L’anglo-thailandese ha deciso di tirare fuori le armi e dimostrare a Gasly che non è pronto a cedergli il suo sedile.

In quinta piazza c’è Perez, che precede Valtteri Bottas, inspiegabilmente sesto. In settima piazza c’è l’ottimo crono di Lando Norris, che precede Ocon e Sainz. A chiudere la top ten c’è Gasly con la sua Alpha Tauri.

Fonte: F1.com

Manca qualcuno, vero? Purtroppo la Ferrari finisce fuori dalla top ten con entrambe le sue SF1000, decisamente troppo lente. Non inizia benissimo il triple-header che continuerà a Monza e al Mugello per le due rosse. Non ci aspetta che qualche sorpresa anche per loro, si verifichi.

