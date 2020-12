Golden Foot Award 2020: vince Cristiano Ronaldo

Si tinge di bianconero la diciottesima edizione del “Golden Foot Award”. Cristiano Ronaldo vince il premio davanti a Messi e Neymar. Premiato anche Andrea Agnelli come miglior presidente in attività.

Cristiano Ronaldo vince il Golden Foot Award 2020. L’annuncio (e la foto) sulla pagina ufficiale “Golden Foot Awars-Monaco” di Facebook

Che il suo fosse un “piede d’oro” non c’era nessun dubbio, eppure uno dei pochissimi premi individuali che mancavano nella già strapiena bacheca di CR7 era proprio il “Golden Foot“.

Il premio, nato nel 2003 a Monaco, ha avuto, spesso, vincitori sorprendenti che dovevano imprimere la forma del loro piede in una sorta di “Walk of Fame” hollywoodiana ma, fino ad oggi, non erano presenti le impronte nè di Cristiano Ronaldo, nè di Leo Messi.

Il fenomeno della Juventus anticipa il suo storico rivale argentino conquistando l’edizione 2020 dell’ambito premio che torna ad avere come detentore un giocatore proveniente dalla squadra bianconera.

Ronaldo è il quarto giocatore juventino a vincere il premio dopo Nedved, Del Piero e Buffon, nonchè il settimo rappresentante della Serie A a vincere dopo i già citati bianconeri, Baggio, Sheva, Ronaldinho e Totti.

Il suo nome, o meglio il suo piede, sarà impresso nel firmamento di Monaco insieme a illustrissime figure del calcio, molte delle quali premiate con il Golden Foot alla Carriera. Eusebio, Pelè, Maradona e tantissimi altri accoglieranno Cristiano Ronaldo in questa ristretta cerchia di campioni, tra cui non figurano solo calciatori.

La novità di quest’anno è il Golden Foot Prestige Award, trofeo dedicato ai presidenti ancora in attività la quale prima edizione premierà il Presidente della Juventus, Andrea Agnelli.

Il suo sarà il primo nome dirigenziale a figurare nell’albo d’oro di questo premio.

