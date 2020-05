Globe Soccer, Top11 Over 35: ci sono Buffon, Chiellini e Ibrahimovic

La Globe Soccer ha stilato la formazione migliore formata dagli over 35 più forti. Ci sono 2 italiani, come Buffon e Chiellini ed altri della Serie A come Ronaldo ed Ibrahimovic. Uno schieramento di altissimo livello, di cui fa parte anche Iniesta, giocatore che ha vinto tutto nella sua lunga carriera.

Mentre il calcio è fermo e sta cercando la stra migliore per ripartire, è tempo di premi speciali. Durante questo periodo di inattività imposta dall’emergenza Coronavirus, la Globe Soccer ha stilato una formazione speciale, che vede coinvolti i top 11 over 35.

L’organizzazione, nata nel 2010 con lo scopo di assegnare dei riconoscimenti calcistici, ha appena eletto i migliori 11 in Europa che superano i 35 anni di età. Uno schieramento ricco di campioni, che negli anni si sono distinti per evidenti meriti sportivi.

Nella formazione vincitrice ci sono anche personaggi illustri del massimo campionato italiano. Sono 4 su 11, infatti, a militare nella Serie A, competizione che supera le altre per il maggior numero dei propri rappresentanti. Nei 4 calciatori sono presenti anche due italiani: oltre ad Ibrahimovic e Ronaldo, infatti, fanno parte della top 11 anche Buffon e Chiellini.

La Juventus, in particolare, ha così 3 giocatori della propria rosa, 2 dei quali sono ancora oggi dei veri e propri pilastri. Il difensore toscano, infatti, è capitano sia della squadra bianconera che della Nazionale italiana. Il centravanti portoghese, invece, è vincitore di 5 Palloni d’oro e in questa stagione ha totalizzato 25 gol in 32 presenze, dimostrando di essere ancora tra i migliori al mondo.

E’ forte anche l’influenza spagnola nella formazione stilata da Globe Soccer. Sono ben 5, infatti, i calciatori iberici, di cui oggi solo 2 militano nella Liga, ossia Joaquin e Cazorla. Gli altri sono stati grandi calciatori del massimo campionato spagnolo, come Iniesta (che ha vinto tutto quello che un giocatore può vincere), Gabi e Juanfran. A completare lo schieramento c’è una vecchia conoscenza del nostro campionato, come Thiago Silva e l’inglese Baines.

LA FORMAZIONE TOP11 OVER 35: Buffon; Chiellini, Thiago Silva, Baines, Juanfran; Iniesta, Gabi, Cazorla; Joaquin, Ibrahimovic, Ronaldo.

