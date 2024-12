Gli ex calciatori che giocano a poker

Una volta conclusa la carriera all’interno del campo, molti ex calciatori si dilettano nei giochi di casinò, in particolare nel poker, trovando quindi una nuova arena in cui mettere alla prova le proprie abilità competitive.

Il poker è un gioco ormai sviluppatissimo anche nella sua versione virtuale e lo si può trovare cercando i casinò online sul web.

Questa transizione, apparentemente particolare, in realtà non deve sorprendere, considerando il fatto che il calcio e il poker – per esempio – vivono insieme concetti come strategia, lettura delle dinamiche dell’avversario e una notevole gestione dello stress in prestazione.

Sono davvero tanti i calciatori che, a carriera terminata, si sono lanciati in queste dinamiche, anche a livello piuttosto competitivo. Ecco una lista dei giocatori principali.

Gerard Piqué

L’ex difensore del Barcellona e della Nazionale spagnola, uno dei calciatori più vincenti dell’era moderna, è noto anche per la sua passione per il poker. Piqué infatti ha partecipato a numerosi tornei internazionali, portando a casa anche risultati piuttosto significativi. Per esempio, nel 2019, durante la tappa di Barcellona valevole per lo European Poker Tour, Piqué si è classificato secondo nel torneo High Roller, vincendo 352,950 euro.

Teddy Sheringham

Noto per aver segnato nella finale di Champions League del 1998 vinta dal Manchester United contro il Bayern Monaco, l’ex Nazionale inglese Teddy Sheringham ha intrapreso una prolifica carriera nel mondo del poker dopo i suoi trascorsi nel calcio. Sheringham ha preso parte a svariati tornei, tra cui anche le World Series of Poker. Uno dei suoi risultati migliori è arrivato nel 2010, anno in cui ha ottenuto un 5° posto all’EPT di Vilamoura.

Tomas Brolin

L’ex centrocampista svedese, noto in Italia per la sua militanza al Parma, ha trovato una nuova passione nel gioco del poker, ottenendo anche risultati di rilievo nei tornei di Barcellona e Montecarlo, tra i più importanti in Europa. Brolin non è mai riuscito a raggiungere vette stratosferiche nel mondo del calcio ma ha dimostrato di avere un enorme talento per il gioco del poker.

Ronaldo

Il Fenomeno, riconosciuto come uno dei migliori calciatori della storia, ha saputo trovare eccellenza anche nel mondo del poker. Il brasiliano infatti ha partecipato a diversi tornei internazionali, ottenendo buonissimi risultati. Ronaldo ha sempre spiegato di apprezzare la competizione e la strategia che il poker richiede.

Neymar

L’asso brasiliano ex Barcellona e PSG ha abbracciato il poker con entusiasmo, anche prima del suo ritiro. Neymar infatti è ancora in attività ma non per questo ha rinunciato a partecipare a numerosi tornei. L’ex stella del Santos, peraltro, ha apertamente spiegato che, dopo il ritiro, si concentrerà prevalentemente sul poker e sui tornei professionistici.

Max Kruse

Pur giocando ancora in categorie minori a 36 anni, Max Kruse ha sviluppato una notevole passione per il poker e, nel mezzo dell’attività agonistica, ha partecipato a vari tornei, vincendo anche un braccialetto alle WSOP Europe e aggiudicandosi un montepremi di 134,152 euro. Presumibile, dunque, che l’attaccante tedesco possa concentrarsi maggiormente sul poker dopo il ritiro dal mondo del calcio.

Albert Riera

L’ex centrocampista spagnolo – tra le altre – di Liverpool e Nazionale Albert Riera è noto per un curioso avvenimento legato proprio al mondo del poker. Questo perché, nella sua parentesi italiana all’Udinese, Riera fu licenziato anche per aver partecipato a un torneo di poker invece che presentarsi in occasione della partita contro il Chievo. Un episodio che, come immaginabile, ha messo in luce la sua passione per questo gioco.

Alessandro Pistone

Ha giocato anche nell’Inter in passato ma Alessandro Pistone, adesso, è noto più come giocatore di poker. Nel 2010, infatti, ha preso parte all’ottava edizione della Notte degli Assi, ovvero un evento di poker di grande rilievo in Italia.

Mario Mosbock

L’austriaco ha avuto una carriera calcistica con il St. Polten ma ha trovato un successo anche maggiore nel mondo del poker. Mosbock infatti ha partecipato a tornei di grande rilievo, vincendo anche montepremi importanti.

