Giuseppe Bergomi: Juventus e Napoli le più pronte per lo Scudetto

L’ex difensore dell’Inter e della Nazionale italiana Giuseppe Bergomi ha espresso il suo punto di vista sulla corsa allo Scudetto 2025-2026, indicando Juventus e Napoli come le favorite per il titolo. Secondo l’opinionista di Sky Sport, le due squadre sarebbero “più pronte per competere subito” rispetto a Inter, Milan e Roma, che partono leggermente indietro ma restano comunque potenziali mine vaganti.

Bergomi, intervenuto ai microfoni di Radio CRC e riportato da Calciomercato.com, ha dichiarato:

“Juventus e Napoli sono le squadre più attrezzate in questo momento. Hanno organici completi e allenatori che hanno già dato un’identità precisa alla squadra. Inter, Milan e Roma partono dietro, ma possono essere una vera insidia nel corso della stagione.”

Con 517 presenze in Serie A con la maglia dell’Inter e 81 gettoni in Nazionale, Bergomi è una voce autorevole quando si parla di calcio italiano. Campione del mondo nel 1982 e vincitore dello Scudetto nel 1988-1989 con i nerazzurri, il 61enne conosce bene la pressione e le dinamiche necessarie per restare al vertice.

Oltre al campionato, Bergomi ha analizzato anche le prospettive dell’Inter in Champions League dopo la delusione della finale persa nel 2025 contro il Paris Saint-Germain a Monaco di Baviera. L’ex difensore non si sbilancia sulla possibilità che la squadra di Simone Inzaghi possa ripetere i risultati delle ultime stagioni:

“Non so se l’Inter riuscirà a seguire lo stesso percorso degli anni passati. In generale penso che le nostre squadre possano sorprenderci, ma bisogna ammettere che il livello di competizione in Europa si è alzato parecchio.”

L’Inter debutterà nella nuova fase a girone unico della Champions martedì 17 settembre 2025 ad Amsterdam contro l’Ajax. Nel prosieguo della competizione, i nerazzurri dovranno affrontare anche Slavia Praga, Union Saint-Gilloise, Kairat, Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund, un calendario complesso che richiederà la massima concentrazione.