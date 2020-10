Calciomercato, niente Italia: Kean in prestito al PSG

Il Psg sta orientando la propria campagna acquisti in terra italiana. Dopo Florenzi, ecco un giovane azzurro che prende la strada della capitale francese, ovvero Moise Kean.

Il giovane talento azzurro, di proprietà della Juventus, ha già fatto diverse esperienze in giro per l‘Italia e all’estero, ma ora è giunto il momento di approdare in un lido dalle forti ambizioni.

I suoi genitori sono arrivati a Vercelli nel 1990, le cui origini sono della Costa D’Avorio. Moise Kean nasce nel 2000 e già nei suoi primi calci ad un pallone aveva lo stigmate del predestinato. Dopo appena 5 anni si trasferisce nella cittadina di Asti, dove vive e comincia a giocare nella formazione cittadina. Poi viene assunto dalla giovanili del Torino, fino ad approdare ai pari età della Juventus nel 2010.

Quindi esordisce in Serie A nel 2016, ma poi inizia una serie di esperienze all’estero. Nel 2019-20 è ingaggiato dall’ Everton, in prestito per un anno, quindi ecco di fronte a lui aprirsi le porte per un’esperienza di maggiore responsabilità in un club molto ambizioso in campo europeo.

È un attaccante dotato di grande forza fisica, in grado di unirla ad una certa rapidità negli ultimi metri di campo. Sia come punta che come seconda riesce a cavarsela in maniera piuttosto agevole, aiutato anche dal fatto di possedere una più che apprezzabile tecnica individuale.

La sua ultima esperienza sotto la guida di Ancelotti non è stata molto soddisfacente, ma ricca di problemi e di cattiva ambientazione. Arriva sotto la Tour Eiffel, visto che la formazione di Tuchel si sta privando di un suo cannoniere principe, quale Cavani, in procinto di trasferirsi al Manchester United.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS