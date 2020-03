Gioco Digitale Scommesse sportive: opinioni – recensione

Gioco Digitale è da considerare come la piattaforma fondata in Italia nel 2006 e che tutt’oggi opera nel gaming online.

Si tratta di una piattaforma che ha ricevuto dallo Stato italiano l’autorizzazione a prestare servizi comprendenti il Poker e il Bingo online.

Da ricordare anche che nel 2009 il casino online è entrato a fare parte del gruppo Bwin Interactive Entertainment AG. Considerata come la maggiore società di gioco online per altro quotata anche in borsa a livello mondiale.

Possiamo anche dire che il gruppo di cui fa parte Gioco Digitale è tra i leader di mercato ed oggi offre a tutti la possibilità di scommettere su:

scommesse sportive;

poker;

casinò;

bingo online.

gioco digitale

Opinioni sulla piattaforma

Gioco Digitale permette a tutti di scegliere tra diversi giochi online compreso:

casinò classico;

casinò live;

poker;

bingo;

slot;

baccarat;

roulette.

Gioco Digitale: informazioni

Gioco digitale

Gioco Digitale Società bwin Italia SRL Indirizzo Via Previati 9, 20149 Milano Licenza AAMS n° 15028 Assistenza clienti telefono

Gioco Digitale è una truffa?

Certamente no, come detto, possiede una regolare licenza. In pratica, casinò online Gioco Digitale è uno degli operatori più seri in Italia e detiene licenza AAMS (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato).

Da notare anche la certificazione eCogra, rilasciata dall’associazione che verifica tutti i casinò online al fine di verificare se essi ottemperano o meno agli standard tecnici di responsabilità previsti per questo tipo di offerta commerciale.

Gioco Digitale si affida per i suoi software al providere Netenti.

Gioco Digitale non è una truffa!

Lo possiamo invece considerare come uno dei sistemi migliori presenti all’interno del panorama gaming online Italia.

Gioco Digitale, opera per mezzo della società bwin Italia SRL, autorizzata con Concessione AAMS n. 15028.

Piattaforma web

In merito alla piattaforma, ricordiamo che Gioco Digitale offre a tutti suoi clienti una piattaforma con funzionalità di alto livello. Qui è possibile accedere direttamente alla sezione giochi, come anche alla sezione funziona di ricerca e in generale la strutturazione dei menu e delle informazioni siano ben calibrate ed intuitive.

Viene anche offerta la possibilità di accedere alla piattaforma tramite app mobile, disponibile per tutti i sistemi Apple ed Android e che permette di giocare su:

Casino Live;

BlackJack;

Roulette;

44 Slot Machines.

Molto apprezzata sia per l’interfaccia grafica e dinamica ma anche per la sua fluidità.

Gioco digitale registrazione account

Offerta di gioco

L’offerta di gioco proposta è molto attraente, con quasi 200 giochi, che spaziano per categoria e tipo. Essi sono tutti sviluppati da grandi operatori del settore.

Blackjack;

Slot;

Roulette;

Starbust;

Twin Spin;

sono solo alcuni dei giochi che puoi trovare su questa piattaforma.

Casino Online

La sezione dedicata al casinò di Gioco Digitale propone:

Slot;

giochi da tavolo;

black jack;

roulette;

videopoker;

jackpot;

casino live.

Molti considerano le slot come uno dei punti di forza del portale.

Qui è possibile giocare su:

Gonzo’s Quest;

Starbust;

Wheels of Fortune;

Charlie 7;

Multi-Hand;

Ventuno e Pro;

Roulette classica;

European Roulette Pro;

American Roulette Classic;

Videopoker:

Scommesse Sportive Gioco Digitale

Questa sezione permette di giocare su tantissimi sport individuali e di squadra, come:

Calcio;

Pallavolo;

Snooker;

Baseball;

Premier League inglese di calcio;

Grandi Slam del tennis;

Tennis;

Basket;

Rugby;

Sport americani;

Golf;

Football americano;

solo per citarne alcuni.

Poker Gioco Digitale

La sezione dedicata al Poker Room è ben fatta d è studiata attentamente per offrire un software di gioco estremamente funzionale e dinamico, attento alle esigenze di tutti i giocatori.

Bingo

All’interno della sezione Bingo è possibile scegliere tra sei sale Bingo. Sala Rubino e Sala Diamante sono le più gettonate di questa sezione.

Bonus benvenuto Gioco digitale

Gioco digitale promozioni

I bonus sono molto interessanti e sono proposti per tutti con una promozione differente rispetto a quelli offerti dagli altri operatori.

Qui viene concesso un bonus fisso di 10 Euro a tutti gli utenti che scaricano le app evale per le seguenti sezioni:

Poker;

Scommesse;

Bingo;

Casinò.

Infine, devi anche sapere che al momento della registrazione vengono erogati 100 giri gratis sulla slot Starbust.

Come effettuare depositi e prelievi

Al fine di giocare su questa piattaforma è necessario aprire un proprio account ed effettuare un primo deposito. Questo potrà essere effettuato utilizzando uno dei seguenti metodi:

Carta di credito: Mastercard; Visa; Maestro;

Bonifico bancario;

Neteller;

Skrill;

PayPal.

In questo caso, ricordiamo anche che il deposito minimo richiesto è di 10 euro e non sono previste invece commissioni.

Bonus scommesse

Gioco Digitale offre a tutti i clienti fino a 5 € per le scommesse ma solo a seguito di un versamento minimo di 30 €.

Al bonus è possibile accedere entro 7 giorni dalla registrazione che permette di accedere alle diverse trance di erogazione del bonus.

Bonus Poker

Si tratta anche in questo caso di un’offerta di benvenuto legata al poker Gioco Digitale e si presenta come bonus progressivo fino ad un massimo di 500 € suddiviso in 50 tranches da 10 € ciascuna.

Bonus Casino

Questo bonus permette di ottenere 100 free spins per la slot Starburst.

I giri gratis sono accreditati in automatico al primo deposito da 10 € nella sezione casino.

Bonus Bingo

Questo bonus viene erogato al primo versamento (minimo di 10 €). Il bonus è poso pari al 50% fino al raggiungimento massimo di 50 €.

Come registrarsi su Gioco Digitale

Al fine di aprire un account è necessario seguire alcuni semplici passaggi che di seguito riportiamo:

collegarsi al sito Gioco Digitale;

cliccare sul “Registrati”;

compilare il form con i propri dati personali;

inviare copia fronte/retro del documento d’identità.

Servizio Clienti

La sezione dedicata all’assistenza clienti prevede la possibilità di entrare in contatto con gli operatori tramite uno dei seguenti canali:

form presente sul sito;

fax: 0689280309;

numero di telefono.

Gioco digitale: votazione finale

Funzionalità Gioco Digitale 8/10 Offerta benvenuto 8/10 Promozioni 7/10 Depositi e Prelievi 8/10 Quote e live 8/10 Usabilità della piattaforma 8/10 App mobile 8/10 Streaming 7/10 Assistenza Clienti 7/10

