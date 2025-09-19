Ghoulam difende Donnarumma: Mancanza di rispetto dal PSG, non ha senso cederlo

Donnarumma - Stadiosport.it

L’ex terzino del Napoli, Faouzi Ghoulam, non si spiega la decisione del Paris Saint-Germain di lasciar partire così facilmente Gianluigi Donnarumma in estate, parlando di una vera e propria “mancanza di rispetto” nei confronti del nuovo portiere del Manchester City.

Donnarumma, capitano della Nazionale italiana, ha lasciato Parigi a fine mercato per trasferirsi al City in cambio di 27 milioni di euro, nonostante fosse a un anno dalla scadenza del contratto con il club francese. La dirigenza del PSG ha deciso di puntare su Lucas Chevalier, ritenuto più adatto al sistema di gioco di Luis Enrique per la sua abilità con i piedi.

Una spiegazione che però non convince Ghoulam: “Per me a Parigi c’è stata una mancanza di rispetto verso di lui. È un giocatore troppo importante, non solo in campo ma anche nello spogliatoio. Queste cose spesso non si vedono, ma io so che era amatissimo dai tifosi, soprattutto dopo un inizio difficile. Le sue parate hanno permesso al PSG di vincere tutto. Mandarlo via con la scusa che non sia bravo coi piedi non ha senso, visto che è stato ceduto a una squadra dove l’allenatore chiede moltissimo ai portieri in fase di impostazione”.

Il portiere azzurro, infatti, è già diventato protagonista con la maglia dei campioni d’Inghilterra e ha debuttato in Champions League contro il suo vecchio Napoli. Ghoulam ha ribadito come la scelta del PSG appaia ancora più incomprensibile alla luce della stima mostrata da Pep Guardiola, che lo ha voluto come nuovo numero uno del City: “Se è abbastanza forte per Guardiola, non vedo perché non dovesse esserlo per Enrique”.

Un’uscita che lascia il segno, soprattutto considerando che appena pochi mesi fa Donnarumma aveva sollevato al cielo la Champions League 2025, primo storico trionfo del PSG, da assoluto protagonista nella finale vinta 5-0 contro l’Inter.