Genoa-Roma, dichiarazioni post partita Fonseca

Il tecnico ha così commentato la vittoria di Genova.

Nella prima partita del girone di ritorno la Roma ha battuto a domicilio il Genoa. Decisive le reti di Under e Spinazzola nel primo tempo e quella di Dzeko nella ripresa.

Queste le parole più significative.

Impossibile non iniziare da Spinazzola, protagonista della vicenda che ha tenuto banco tutta la settimana.

Il terzino italiano, titolare per via della squalifica di Kolarov, ha zittito tutti quelli scettici che lo vedevano fuori forma. Fonseca ha speso parole di enorme soddisfazione per la prestazione del proprio giocatore. Stesse parole usate per Under e per Pellegrini, a quota sette assist in questa stagione.

L’allenatore giallorosso ha poi dichiarato che i ko nelle prime due gare hanno punto nell’orgoglio sia i giocatori che lui.

Non c’è però tempo di rilassarsi. Nelle prossime partite la Roma è attesa da due match cruciali: il quarto di finale di Coppa Italia contro la Juventus, ancora una volta in trasferta, e il derby. Sulla stracittadina, un po’ ironicamente, il tecnico portoghese ha dichiarato che visti i tanti infortuni le scelte sono obbligate. Fonseca ha voluto poi ribadire la totale volontà di vincere la partita che rallenterebbe leggermente il cammino spedito della squadra di Inzaghi. Prima, però, ha focalizzato l’attenzione sul match di Torino, di uguale (o maggiore?) importanza.

