Genoa-Milan, Diretta TV-Streaming e probabili formazioni (16-12-2020)

Crocevia fondamentale per entrambe le squadre quello che andrà in scena allo stadio “Marassi”. Il Genoa è a caccia di punti salvezza, mentre il Milan è a caccia di punti Champions League. Soprattutto i rossoneri devono fare i conti con assenze pesanti.

Dopo la sconfitta contro la Juventus di Pirlo, i genoani vogliono assolutamente conquistare punti pesanti nella lotta salvezza, approfittando di qualche assenza nelle fila dei rossoneri di Pioli.

Lo stesso Pioli però non vuole sentir parlare di giustificazioni, il Milan indipendentemente dalle assenze deve fare punti, che a fine anno nella lotta Champions League possono davvero pesare.

Genoa-Milan, 12° giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Genoa-Milan:

Il Genoa deve fare a meno di calciatori come Biraschi, Cassata, Marchetti, Parigini, C. Zapata. Appaiono invece recuperati Criscito e Badeji. Solito 4-4-2 con Lerager e Sturaro sulle fasce, con la coppia d’attacco formata da Scamacca e Shomurodov.

Pioli dovrà fare i conti con le assenze di Gabbia, Bennacer, Kjaer (sta lavorando per rientrare tra Sassuolo e Lazio). Oggi test decisivo per Ibrahimovic che ieri si è allenato in gruppo. Da capire se il centravanti svedese verrà risparmiato in vista della sfida con il Sassuolo, oppure se verrà convocato e partirà dalla panchina pronto ad entrare. Confermato Kalulu centrale. Tonali al posto di Bennacer.

Probabili formazioni Genoa-Milan:

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Lu. Pellegrini; Lerager, Badelj, Rovella, Sturaro; Scamacca, Shomurodov.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Rebic.

Come vedere Genoa-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

.La partita tra Genoa-Milan, valida per la 12° giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva e in diretta su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati vederla anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick

Per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN sarà visibile anche su DAZN1. Sarà visibile anche su tutti i dispositivi mobili come smartphone e tablet, previo scaricamento della app, disponibile per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi semplicemente con il sito ufficiale del servizio.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Parma:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Genoa Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Genoa-Milan:

Sono 52 i precedenti allo stadio “Marassi” in Serie A tra Genoa e Milan. Si registrano 14 vittorie del Genoa, 19 pareggi e 19 successi per il Milan. L’ultimo successo dei rossoblu risale alla stagione 2016/17, fu un 3-0 grazie alle reti di Ninkovic, autogol di Kucka e Pavoletti. l’ultimo pareggio risale alla stagione 2010/11, fu 1-1 con le reti di Floro Flores e Pato. L’ultimo successo del Milan risale alla scorsa stagione, fu un 1-2 firmato dalle reti Biraschi, Theo Hernandez e Kessie.

