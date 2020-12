Genoa-Milan 2-2, Voti, pagelle e analisi, Pareggio spettacolare al “Marassi”

Finisce 2-2 la sfida tra un buon Genoa e un Milan stanco fisicamente, che però non si arrende mai. Vantaggio Genoa con Destro, pareggio di Calabria con un bel destro dalla distanza. Ancora Destro per il 2-1 e poi Kalulu nel finale. 2-2 finale e un punto a testa.

Top 3 Genoa:

Destro 8 L’ex c’è e si fa sentire con una grande doppietta, decisamente il migliore in campo. Lotta su ogni pallone e si fa trovare pronto all’appuntamento con i gol.

Shomurodo 7 Ci mette la grinta e il carattere e fa il lavoro sporco, solo un grande Donnarumma gli nega la gioia del gol.

Masiello 6,5 Grande partita di esperienza per lui, gioca molto spesso sull’anticipo e ferma molte avanzate del Milan.

Flop 3 Genoa:

Pellegrini 5 Brutta partita per lui, appare molto nervoso e fa dei falli abbastanza ingenui. Viene sostituito nei primi minuti della ripresa.

Pjaca 5 Anche per lui non la miglior partita, non riesce mai a dare quella qualità alla manovra genoana.

Czyborra 5 Entra ma non incide tanto, Scamacca e Destro si prendono la scena molto più di lui.

Genoa-Milan 2-2, 12° Giornata di Serie A

Top 3 Milan:

Calabria 7,5 Decisamente il migliore in campo del Milan, fa tutta la fascia sia in fase offensiva che difensiva e segna un bellissimo gol della distanza.

Kalulu 6,5 Si fa bucare sul 2-1 da Destro, ma rimedia con il gol del 2-2. Ha personalità, ma deve ancora crescere.

Donnarumma 7 Prende due gol ma fa due miracoli che salvano il Milan. Grandissimi interventi su Shomurodo e Scamacca in rovesciata.

Flop 3 Milan:

Dalot 5 Gioca al posto di un affaticato Theo Hernandez, ma appare abbastanza in difficoltà in entrambe le fasi.

Leao 5 Prende il 5 perché fa l’assist del pareggio, altrimenti il suo voto sarebbe stato 4. Ancora deve entrare in campo con l’atteggiamento e la forma fisica pre-infortunio.

Rebic 5,5 Si sbatte, sta per segnare a momenti un gol bellissimo ma Perin gli nega questa gioia. Lo ripetiamo, non è una prima punta.

Il Genoa prende un punto che fa morale dopo tante sconfitte, il Milan sta calando fisicamente, purtroppo la rosa è corta e tra infortuni e squalifiche la situazioni non è delle migliori. Almeno Pioli e i suoi ragazzi dimostrano un grande carattere.

