Genoa, l’agente di Soumaoro denuncia Preziosi per il mancato pagamento

Nuovi problemi in casa Genoa: Mazum Ali Bilecan, agente di Soumaoro, ha denunciato il club ligure presso il Collegio di Garanzia dello sport del CONI per il mancato pagamento delle commissioni pattuite ai fini del trasferimento del proprio assistito in rossoblù dal Lille durante la scorsa sessione di mercato invernale. Il difensore maliano si è trasferito in rossoblù mediante la formula del prestito con diritto di riscatto e, finora, ha disputato sette gare con la nuova maglia, segnando tra le altre cose un gol:

“Il Collegio di Garanzia dello sport – si legge nella nota diffusa dal Coni – ha ricevuto una nuova istanza arbitrale promossa dal sig. Mazlum Ali Becan (agente sportivo abilitato e iscritto presso la Federazione Turca e iscritto nell’Elenco Coni quale agente extracomunitario domiciliato) contro la società Genoa Crickt and Football Club S.p.A. in virtù del contratto di mandato con pattuizione di esclusiva del 27 gennaio 2020, depositato presso la Commissione Agenti Sportivi in data 6 febbraio 2020, con il quale l’odierno istante ha ricevuto incarico dal Dott. Alessandro Zarbano, nella qualità di Amministratore Delegato della società intimata , al fine di consentire la realizzazione del trasferimento del calciatore Adama Soumaoro dal Lille Olympique Sporting Club alla società ligure”.

L’istanza presentata da Bilecan si riferisce in particolare alla seconda rata delle suddette commissioni che hanno di fatto agevolato il passaggio del giovane Soumaoro sotto la “Lanterna”. Il mese scorso, infatti, l’agente turco si era già appellato al CONI per sollecitare il versamento della prima rata delle proprie provvigioni che avrebbero dovuto essere saldata entro il 15 marzo e ancora non è giunta a destinazione. Una richiesta tuttora pendente sulla quale si delibererà nel corso di un’udienza fissata per il prossimo 14 luglio.

